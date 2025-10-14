Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως το νομοσχέδιο επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, την ώρα που, όπως είπε, στην Ευρώπη ήδη θεσμοθετείται το 4ήμερο εργασίας.

Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει μαζικά πυρά προς την κυβέρνησης για το 13ωρο και την Αριστερά να ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλή η διήμερη συζήτηση για το εργασιακό, με την υπουργό Εργασίας να σηκώνει το γάντι ανακοινώνοντας πως η ΝΔ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία με σημαντικές ενισχυτικές για τους εργαζόμενους διατάξεις, όπως η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας, η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και η επέκταση άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες.

«Αυτές οι διατάξεις θέλετε να αποσυρθούν; Που διευκολύνουν τους εργαζομένους; Καλοδεχούμενα όλα τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για ονομαστική ψηφοφορία. Η ΝΔ καταθέτει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, ώστε να τοποθετηθείτε όλοι στα σημαντικά άρθρα! Να τοποθετηθεί η Βουλή», σημείωσε.

«Δεν ανέφερε ωστόσο πως αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζει 4ημερη για όλο το χρόνο! Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει η αντιπολίτευση σε αυτό το άρθρο…», απάντησε η υπουργός Εργασίας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που ενημέρωσε πως το κόμμα του επανακατέθεσε τροπολογία για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, το κόμμα του καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των επίμαχων άρθρων που «δυναμιτίζουν» τον χώρο της εργασίας, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ σημείωσε πως «οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι, έχουν δικαίωμα στην ξεκούραση και στην οικογένεια.

Νομοθετείτε την εργασιακή σκλαβιά. Αποσύρετέ το αλλιώς το ΚΚΕ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας».

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε και η Έφη Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως συνιστά «ντροπή» και «οπισθοδρόμηση» η νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας.

«Αποσύρετε το απαράδεκτο νομοσχέδιο, είναι μια μαύρη ημέρα για τους εργαζόμενους» ανέφερε και ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης, ανακοινώνοντας πως το κόμμα του καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 7 για το 13ωρο, ενώ και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου.