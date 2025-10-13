Η βράβευση δύο υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας από τον Χάρη Δούκα.

Δύο υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας βράβευση ο Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι «καθ´υπέρβαση των καθηκόντων τους ακινητοποίησαν ληστή που επιτέθηκε σε ηλικιωμένη γυναίκα στην Κυψέλη!». Και συνέχισε ο Δήμαρχος Αθηναίων: «Ήρωες δεν είναι μόνο αυτοί που συναντάμε στις ταινίες, είναι και αυτοί που ζουν ανάμεσά μας».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Η δημοτική αστυνομία δείχνει καθημερινά το ανθρώπινο πρόσωπό της και στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Δυο δημοτικοί αστυνομικοί, ο Γιώργος και ο Κώστας, καθ´υπέρβαση των καθηκόντων τους ακινητοποίησαν ληστή που επιτέθηκε σε ηλικιωμένη γυναίκα στην Κυψέλη!

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι δημοτικοί αστυνομικοί καταδίωξαν τον ληστή και κατάφεραν να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Ήρωες δεν είναι μόνο αυτοί που συναντάμε στις ταινίες, είναι και αυτοί που ζουν ανάμεσά μας.

