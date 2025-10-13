Τι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν οι κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1.

Νέα δημοσκόπηση GPO για τα Παραπολιτικά 90,1 έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές που γίνονται στην πολιτική ζωή του τόπου. Χαρακτηριστικό είναι πως το 20,2% δηλώνει πως μπορεί να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα και το 8,6% δηλώνει πως μπορεί να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.

Με αφορμή το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 74,1% πιστεύουν ότι αυτό δε θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις σχετικό με το αν το κενό αυτό θα κάλυπτε ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, αφού ποσοστό 78,1% δίνει αρνητική απάντηση.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας καινούργιου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μία ισχυρή πιθανότητα δυνητικής ψήφου της τάξης του 9,1% η οποία εκτείνεται έως αρκετά πιθανή σε ποσοστό 11,1% δημιουργώντας μία αθροιστική δεξαμενή του 20,2% από την οποία ο κ. Τσίπρας μπορεί να προσδοκά εκλογικά οφέλη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον κ. Σαμαρά διαμορφώνονται στο 2,8% ως πολύ πιθανή επιλογή και 5,8% έως αρκετά πιθανή συγκροτώντας μία εκλογική περίμετρο του 8,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σχετικά με την βέλτιστη επιλογή που θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που ο Αλ. Τσίπρας προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του καινούργιου φορέα. Ο απόλυτος διχασμός που καταγράφεται στην ευρύτερη κοινή γνώμη σχετικά με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτυπώνεται και μεταξύ των ψηφοφόρων του αφού το 65,3% πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με τον καινούργιο φορέα έναντι 21,7% που θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει σαν αυτόνομο κόμμα. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει στο 83,4%.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ το 51,2% του συνόλου τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων με το 55,3% ωστόσο των ψηφοφόρων του να διατυπώνουν διαφορετική άποψη και να επιμένουν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Πρόθεση Ψήφου

Στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,4% ελαφρώς μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα ενώ το ΠΑΣΟΚ με 13,2% κερδίζει μια περίπου ποσοστιαία μονάδα που προέρχεται από την άνοδο της συσπείρωσης του ως απάντηση στις κινήσεις Τσίπρα. Οριακά διψήφιο με 9,9% το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης με τον κ. Βελόπουλο να σταθεροποιείται στην τρίτη θέση, ενώ στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται πλέον κάτω από το 5% στο 4,6%.

Για την ακρίβεια και σκιαγραφώντας το γενικότερο κλίμα όπως φαίνεται στην δημοσκόπηση το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί με το 25,2% που βλέπει βελτίωση να προέρχεται κατά βάση από τους ψηφοφόρους της. Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει σαν αποτέλεσμα το 71,6% να επιθυμεί την αλλαγή κυβέρνησης και το 26,4% να προσδοκά τη συνέχιση της παρούσας και για μία τρίτη τετραετία.