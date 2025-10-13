Όλες οι παραπάνω αντιθέσεις αναμένονται να αποτυπωθούν στην ερχόμενο συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συνεδριάσει την άλλη εβδομάδα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτιμούν ότι η πολιτική συγκυρία όπως αυτή ορίζεται από την παραίτηση αλλά και τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΦ.ΣΥΝ., απαιτεί το να εκπέμψουν ακόμα πιο δυνατά το μήνυμα των συνεργασιών, προκειμένου να προκύψει μια νέα ενωτική πρωτοβουλία στον προοδευτικό χώρο, ικανή να εκφράσει το πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα για αλλαγή και ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, επαναφέρουν με εμφατικό τρόπο την πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο, μια πρόταση, που όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη, αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής επιλογής που έχει τεθεί εδώ και καιρό, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων.

Μπορεί η εν λόγω πρόταση όντως να δημιουργήθηκε σε πρότερο χρόνο, όμως είναι σαφές πως τώρα επανέρχεται για να καταστήσει ακόμα πιο ορατή τη βούληση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για μια συνεργασία με τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο τελευταίος όταν χρησιμοποίησε τη φράση ότι με «παλιό διαβατήριο δεν περνά κανείς στη νέα εποχή» φάνηκε να καθιστά έως και αδύνατη την συμπόρευση με όποιον ο ίδιος θα κρίνει ως φθαρμένο πολιτικά πρόσωπο.

Βέβαια, δεν φαίνεται να έχει γίνει ακόμα σαφές αν συμφωνούν όλοι στο ποιοι θα συμμετέχουν στο κοινό ψηφοδέλτιο. Επί παραδείγματι, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε στο Olympia Forum ότι: «Η άποψη μας, την οποία εξέφρασα από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα την ευθύνη του προέδρου, είναι ότι πρέπει απέναντι σε αυτή την καθεστωτική και διεφθαρμένη δεξιά να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν περίμενε ποτέ να πάρει πρωτοβουλίες κάποιος άλλος.

Τις αναλαμβάνουμε εμείς, όπως κάναμε για υποψήφιο ΠτΔ και όπως κάναμε τη Δευτέρα για τον εργασιακό μεσαίωνα του 13ωρου». Έτσι, με αυτό τον τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να «δείξει» τα ήδη υπάρχοντα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ενώ δεν φάνηκε ότι δεν επιθυμεί να έχει άλλος πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν στελέχη που αν και δε δεν διαφωνούν επί της αρχής με το «κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο», εκτιμούν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για την υλοποίηση των συνεδριακών αποφάσεων περί συνεργασιών και ότι ίσως να ήταν προτιμότερο να περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι το μήνυμα των συνεργασιών αλλά και το ζητούμενο της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων δεν έχει στενά κομματικά οφέλη, αλλά δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί ένα ευρύ κοινωνικό ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και με δεδομένο ότι σχεδόν όλα πλέον λέγονται με το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ σπεύδουν με κάθε τρόπο να απορρίψουν κάθε σενάριο για πιθανή σύγκρουση με τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος τους.

Τονίζουν, μάλιστα, ότι μπορεί τώρα να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, αλλά ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με εχθρότητα και δεν αναιρεί την προοπτική παράλληλης δράσης για κοινούς στόχους. Βέβαια, αν και όλοι ξεκαθαρίζουν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο τη στάση τους απέναντι στον πρώην αρχηγό τους, είναι σαφές ότι έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνονται διαφορετικές στρατηγικές στο πλαίσιο ενός πολιτικού ανταγωνισμού, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, όλες οι παραπάνω αντιθέσεις αναμένονται να αποτυπωθούν στην ερχόμενο συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συνεδριάσει την άλλη εβδομάδα.