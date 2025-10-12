Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει: «Είναι επαναλαμβανόμενες οι περιπτώσεις παρέμβασης του πρωθυπουργικού γραφείου στους παρακολουθούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μη μαθευτεί τίποτα.

Αυτό προκύπτει και από την περίπτωση Σενετάκη, που αποκαλύπτει σήμερα “Το Βήμα”, αναδεικνύοντας τον κ. Μυλωνάκη ως κομβικό πρόσωπο του σκανδάλου. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Υπόθεση Μπουκώρου Νο 2”, το ρεπορτάζ συνδέει την καρατόμηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη τον Ιούνιο του 2024 με τις διαρροές των διαβιβαστικών της ΕΛ.ΑΣ. για τις έρευνες.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη σωρεύονται και είναι κρίσιμα, όπως το αν και πώς το Μαξίμου ήταν σε γνώση του περιεχομένου των επισυνδέσεων.

Η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει τον κ. Μυλωνάκη».