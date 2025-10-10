«Δεν είμαι μελλοντολόγος αλλά πόλος οργανωμένος και συγκροτημένος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει, δε θα κάνει περίπατο στις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», τόνισε ότι η στρατηγική του κόμματος επικεντρώνεται στην ενότητα και στη σύνθεση ενός προοδευτικού πόλου που μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τη Νέα Δημοκρατία.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ζαχαριάδης σημείωσε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε μια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δε θα μπω στον πυρήνα της απόφασης του, θα τον εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη περίοδο. Εγώ ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτιμώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε παράλληλα και όχι αντίθετα. Είμαστε σε μία φάση μετάβασης, σε μία φάση ανασύνθεσης. Ούτε εχθροί, ούτε αντίπαλοι θα γίνουμε. Σύντροφοι ήμασταν και σύντροφοι θα είμαστε.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να αφήσει πίσω τις διασπάσεις των τελευταίων χρόνων και να συγκροτήσει ενιαία πολιτική γραμμή, με ανοιχτό μυαλό και διάθεση συνεργασίας. Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι ο προοδευτικός πόλος θα παρουσιαστεί συγκροτημένος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι «ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει περίπατο στις εκλογές».

Η προτεραιότητα είναι η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών στον προοδευτικό χώρο και η συγκρότηση ενός ενιαίου, οργανωμένου πόλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε το Γενάρη του 2024, πριν γίνουν όλα αυτά, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πάμε με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Βλέπω παίρνουν και άλλοι πρωτοβουλίες. Μα και βέβαια δεν πρέπει να πάμε δέκα ψηφοδέλτια διασπασμένα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι μελλοντολόγος αλλά πόλος οργανωμένος και συγκροτημένος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει, δε θα κάνει περίπατο στις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeedor6q9nt?integrationId=40599y14juihe6ly}