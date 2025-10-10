Η Έφη Αχτσιόγλου εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Νίκης Κεραμέως, με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Τζιλιβάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Έφη Αχτσιόγλου από το βήμα της Βουλής η βουλευτής της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε τα όσα συμβαίνουν με την προτροπή και ανοχή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως αναφορικά με τον έκπτωτο πρόεδρο του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) Γιώργο Τζιλιβάκη.

Προ ημερών η κα Αχτσιόγλου στηλίτευσε την επιλογή Κεραμέως να φέρει για ακρόαση στη σχετική επιτροπή της Βουλής τον Γιώργο Τζιλιβάκη, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, αν και το ΣτΕ έχει ακυρώσει το διορισμό του λόγω σοβαρού κωλύματος.

Όπως είχε σημειώσει σε δήλωσή της «στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο του 13ωρου, ακούσαμε τον κ. Γιώργο Τζιλιβάκη, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, να υπερασπίζεται επί της ουσίας την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. Πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί ο κ. Τζιλιβάκης παραμένει στη θέση του, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έχει ακυρώσει από το καλοκαίρι τον διορισμό του, καθώς θεωρήθηκε ότι “υπερμοριοδοτήθηκε” μέσω της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε η “Εφημερίδα των Συντακτών”. Πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί οι αποδοχές του κ. Τζιλιβάκη αρχικά είχαν οριστεί στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα και στη συνέχεια αυξήθηκαν στο ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ του καταβλήθηκε και μπόνους 45.000 ευρώ.»

Με νέα της τοποθέτηση η κα Αχτσιόγλου θίγει τα κακώς κείμενα της επιλογής Κεραμέως που έφερε στην ακρόαση φορέων ένα έκπτωτο Διοικητή ενώ το γνώριζε και «ασήμωσε» έναν έκπτωτο Διοικητή μίας υποτίθεται Ανεξάρτητης Αρχής.

{https://www.facebook.com/reel/2596635720689624?locale=el_GR}