Ραντεβού στο Άλσος Μπαρουτάδικο δίνούν η νεολαία και τα μέλη της Νέας Αριστεράς για το Reclaim Festival.

Το Reclaim Festival, το φεστιβάλ της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς, επιστρέφε για δεύτερη χρονιά δυναμικά στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου στο Άλσος Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω. Η τριήμερη γιορτή όπου η τέχνη, η συλλογικότητα και η πολιτική φαντασία συναντιούνται, υπενθυμίζοντας πως «ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν τον φαντάζεσαι ελεύθερο» υποδέχεται και φέτος τη νεολαία με πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, δράσεων και δρωμένων με στόχο να αποτελέσει χώρο ελευθερίας και δημιουργίας για τη νέα γενιά.

Πολιτικές Εκδηλώσεις

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου – «Στη Γάζα χτυπάει η καρδιά του κόσμου»

Με συμμετοχή του Μουσταφά Μπαργούτι (ΓΓ της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας) και παρέμβαση του Αλέξη Χαρίτση. Συμμετέχουν: Πέτη Πέρκα, Στρατής Αγγελής, Βιβή Κεφαλά, Σωτήρης Λαπιέρης. Συντονίζει η Μαρίζα Γιαννούλη.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου – «Ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ και η απάντηση της Αριστεράς»

Με τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Θανάση Καμπαγιάννη, Marga Ferre, Κωστή Παπαϊωάννου και Αναστασία Σταυροπούλου. Συντονίζει η Μαρία Γεωργακοπούλου.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου – «Ενάντια στη συγκάλυψη – Διαρκής αγώνας για οξυγόνο»

Με τους Θοδωρή Ελευθεριάδη, Ξενοφώντα Κοντιάδη, Γιώργο Λυκοπάντη και Ευρυδίκη Μπερσή. Συντονίζει η Αγγελική Λυτρίβη.

Μουσικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Άνοιγμα με τον Δημήτρη Μυστακίδη, Balkan γλέντι με τους Banda Entopica, και λαϊκό-ρεμπέτικο σύνολο με Κατερίνα Γεωργακοπούλου, Χάρη Καφέτση, Ιάσονα Παππούλη, Χρήστο Τσινάλη και Φίλιππο Πουρπουτίδη.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Ποιητική συναυλία από τον Παντελή των Καλογεράκια, σύγχρονος ήχος και παράδοση με τη Νεφέλη Φασούλη και νησιώτικο γλέντι με το Ξέφραγο Αμπέλι.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Η Μάρθα Φριντζήλα παρουσιάζει πολυδιάστατο μουσικό έργο, οι Kadinelia φέρνουν ψυχεδελικό folk, και το φεστιβάλ κλείνει με παραδοσιακό γλέντι με Αντώνη και Θανάση Γκινοσάτη, Χάρη Καψοκέφαλο, Βασίλη Αντωνίου και Παναγιώτη Κορωναίο.