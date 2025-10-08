Γιατί η κυβέρνηση “ασήμωσε” έναν έκπτωτο Διοικητή μίας υποτίθεται Ανεξάρτητης Αρχής; Γιατί προστατεύει τον κ. Τζιλιβάκη;, διερωτάται η Έφη Αχτσιόγλου.

Να απολογηθεί η Νίκη Κεραμέως ζητά η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την παρουσία του«έκπτωτου κ. Τζιλιβάκη στη σημερινή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων».

Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει χαρακτηριστικά πως «στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο του 13ωρου, ακούσαμε τον κ. Γιώργο Τζιλιβάκη, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, να υπερασπίζεται επί της ουσίας την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ».

Συνεχίζει σημειώνοντας πως «πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί ο κ. Τζιλιβάκης παραμένει στη θέση του, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έχει ακυρώσει από το καλοκαίρι τον διορισμό του, καθώς θεωρήθηκε ότι “υπερμοριοδοτήθηκε” μέσω της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε σήμερα η “Εφημερίδα των Συντακτών”. Πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί οι αποδοχές του κ. Τζιλιβάκη αρχικά είχαν οριστεί στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα και στη συνέχεια αυξήθηκαν στο ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ του καταβλήθηκε και μπόνους 45.000 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας».

«Το ερώτημα είναι» τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου, «γιατί η κ. Κεραμέως, ενώ γνωρίζει την απόφαση του ΣτΕ, δεν ακύρωσε τον διορισμό του κ. Τζιλιβάκη και γιατί δεν προχώρησε στην εκκίνηση της διαδικασίας για τοποθέτηση νέου Διοικητή;»

Παράλληλα η κ. Αχτσιόγλου διερωτάται «επίσης, ποιον φωτογραφίζει το άρθρο 56 του νομοσχεδίου για το 13ωρο ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτωση “πρόωρης λήξης της θητείας του”;

Καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «οι μεθοδεύσεις της υπουργού προσβάλλουν ευθέως τους εργαζόμενους, τους φορολογούμενους και το κοινοβούλιο. Καλείται άμεσα να απαντήσει:

- Γιατί έφερε στην ακρόαση φορέων ένα έκπτωτο Διοικητή ενώ το γνώριζε;

- Γιατί η κυβέρνηση “ασήμωσε” έναν έκπτωτο Διοικητή μίας υποτίθεται Ανεξάρτητης Αρχής;

- Γιατί προστατεύει τον κ. Τζιλιβάκη;

- Ποιον φωτογραφίζει με τη διάταξη του νομοσχεδίου, για να διαδεχθεί τον εκλεκτό της και προστατευόμενό της;»