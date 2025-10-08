«Δεν ξέρουμε που θα απευθύνεται, τι χαρακτηριστικά θα έχει, τι δομή θα έχει, τι πολιτικό προσωπικό θα έχει και αν θα γίνει» κόμμα Τσίπρα είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για την παραίτηση Τσίπρα, τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πανου Ρούτσι αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Για την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε πως «ο πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη έλεγε, περίπου, ότι αν γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι θα καθυστερήσει πάρα πολύ η δίκη. Τελικά το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη θα ξεκινήσει άμεσα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση με αυτά που έβγαινε και ανέφερε με σκληρές δηλώσεις, είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τον κ. Γεωργιάδη, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα κλίμα με σκοπό να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Ευτυχώς απέτυχε».

Τσουκαλάς για Τσίπρα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα «δεν ξέρουμε που θα απευθύνεται, τι χαρακτηριστικά θα έχει, τι δομή θα έχει, τι πολιτικό προσωπικό θα έχει και αν θα γίνει». Ενώ σε ερώτημα σχετικά με τις αλλαγές που θα φέρει στο πολιτικό σκηνικό μία τέτοια κίνησε, αποσαφήνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη στρατηγική μας, εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο αντίπαλός μας και έχουμε σκοπό να είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός από τον ελληνικό λαό και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να μιλάμε για το μέλλον και τις λύσεις να της δώσει το παρελθόν».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε την πεποίθηση ότι «η ψήφος στον ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, η ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη και σε ένα πολιτικό σχέδιο γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την αύξηση στην παραγωγικότητα στην εργασία, την οικονομία, την παιδεία και όλους τους τομείς που αφορούν τη ζωή. Αυτά θα αναμετρηθούν με τη σημερινή εικόνα κοινωνικής χρεοκοπίας και ηθικής αποσάθρωσης που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία και εκμαυλίζει συνειδήσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα».

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως διευκρίνισε, η χώρα θα χάσει άλλη μία ευκαιρία.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «τα θέματα που αφορούν τον κόσμο είναι η διαφθορά, είναι τι θα κάνει με το χρέος του και τι θα κάνει με το μισθό του και όταν συζητήσουμε αυτά, θα δούμε και τη βελόνα να τρέχει γρήγορα . Ήδη η βελόνα έχει μετακινηθεί. Δεν πρέπει η χώρα να χάσει άλλη ευκαιρία. Δεν πρέπει να έχουμε μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, όπου σπαταλά δυνατότητες της χώρας. Γι’ αυτό και προφανώς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βρει πολιτικά σκιάχτρα ώστε να διαιωνίσει μια κυριαρχία εκλογική, την οποία ξέρει ότι πλέον δεν μπορεί να έχει διότι η κοινωνία έτσι γυρίζει την πλάτη» σημείωσε.

Ως παράδειγμα, δε, αυτής της κατάστασης έφερε την κακή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης: «Από τις 1.148 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί , ούτε μισές δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Η προθεσμία λήγει τον Αύγουστο του 2026. Τι σημαίνει αυτό; Θα χαθούν χρήματα, θα χαθούν δανειακοί πόροι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει; Είδαμε, επίσης, τι έγινε με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης. Ένα μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε κολλητούς. Αυτό το πάρτι πρέπει να σταματήσει».

Αναφερόμενος στο εργασιακό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, εκτίμησε ότι «στην ουσία λέει ότι θα υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να δουλεύει όσες ώρες θέλει ο εργοδότης. Τέρμα ο οικογενειακός προγραμματισμός και καμία αλλαγή στις αποδοχές. Για ποιο λόγο το κάνει; Επειδή έχει μειώσει τη φορολογία και τις εισφορές στην υπερωρία και τον φόρο. Είναι πολύ φτηνότερο για κάποιους εργοδότες, αντί να προσλάβουν ένα νέο εργαζόμενο, να τεντώσουν το ωράριο του υφιστάμενου προσωπικού τους. Τι λέει η κυβέρνηση; Ότι δεν μπορεί να απολυθεί ένας εργαζόμενος επειδή αρνείται να δουλέψει περισσότερο και εγώ σας παραπέμπω σε δύο πράγματα:

Άρθρο 659 του αστικού κώδικα: “εργασία, πέραν της συμφωνημένης, είναι υποχρεωμένος να την παρέχει ο εργαζόμενος, εκτός και αν δεν είναι σε θέση“, αν δηλαδή είναι άρρωστος. Άρα είναι υποχρεωτικό.

Δεύτερον, δεν υπάρχει στη χώρα μας, μετά το 2019, που το κατήργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποχρέωση αιτιολόγησης της απόλυσης. Άρα η κυβέρνηση ψεύδεται. Προωθεί το μοντέλο της χαμηλής παραγωγικότητας, της φθηνής απασχόλησης και της απόλυτης ευελιξίας που μειώνει δικαιώματα εργαζομένων. Σε αυτό εμείς ερχόμαστε και αντιπαραθέτουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την κλαδική ρύθμιση των θεμάτων των ωραρίων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την αύξηση των μισθών. Η Νέα Δημοκρατία προτιμάει αντιπάλους, στους οποίους θα μπορεί εύκολα να συσπειρώσει το κοινό της. Εμείς προτείναμε μία άλλη πολιτική σε πολλούς τομείς».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, αναφέρθηκε εν συντομία σε μία έρευνα της ιστοσελίδας Spitogatos που αναφέρει ότι «οι τιμές αγοράς των ακινήτων και έχουν αυξηθεί από πέρυσι κατά 10% και των ενοικίων κατά 7,2%. Άρα η κυβέρνηση, που διατυμπανίζει ότι παίρνει μέτρα, έχει αποτύχει. Σε σχέση, μάλιστα, με μια δεκαετία πριν έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς στα νεόδμητα κατά 100 % και στα παλιά κατά 97 %. Αυξήθηκε το εισόδημα των πολιτών σε ποσοστό της τάξης 100% από το 2015; Δε νομίζω».

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ

Κληθείς να πάρει θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ψευδολογούσε στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη και μάλιστα μου έκανε εντύπωση διότι με τη δήλωσή της στην ουσία έστρεψε τα βέλη στην ΑΑΔΕ. Είπε ότι τον κατηγορεί επειδή έκανε μία δήλωση – που είχε περάσει ΟΣΔΕ και εφορία. Αναφέρομαι μάλιστα εγώ και λέω, μα ήδη από το 2020 την αρμοδιότητα ελέγχου της νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων την είχε η ΑΑΔΕ, όπως υποστήριζε ο κύριος Βορίδης σε απάντηση του σε κοινοβουλευτική ερώτηση το 2020. Η κυβέρνηση έβαλε αυτογκόλ. Αναρωτιέμαι πως γίνεται η κυβέρνηση να λέει ότι οι μάρτυρες τα λένε όλα όμορφα για αυτήν όταν ο ένας Πρόεδρος δεν ξέρει ποιος είναι ο Μάκης και ο άλλος παραδέχεται ότι δέχτηκε πιέσεις για τη γυναίκα του Φραπέ».