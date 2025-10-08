Εγώ χαίρομαι που υπάρχει κινητικότητα σε αυτό που ονομάζουμε προοδευτική παράταξη, σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα ο Νικόλας Φαραντούρης.

Η παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη γενναιότητας και μια πράξη που τον τιμά, δήλωσε ο ευρωβουλευτής και μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης, στα Παραπολιτικά 90.1. Επεσήμανε ότι η απομάκρυνση του πρώην πρωθυπουργού θα στοιχίσει δημοσκοπικά στον ΣΥΡΙΖΑ ενώ πρόσθεσε ότι «οποιοσδήποτε έχει μια πρόταση εναλλακτική, καλή ώρα ο κ. Τσίπρας, είναι απολύτως καλοδεχούμενος. Για μένα οι εξελίξεις στο χώρο μας είναι μόνο καλοδεχούμενες».

«Γενναία» η απόφαση Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, είπε: «Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη γενναιότητας και μια πράξη που τον τιμά τον πρώην πρωθυπουργό. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω αν ήταν ορθή ή λάθος, ήταν μια απόφαση που έλαβε ο ίδιος και την οποία εγώ την χαρακτηρίζω ως γενναία με την έννοια ότι το να χάνεις τα βουλευτικά σου προνόμια και αξιώματα είναι κάτι το οποίο δείχνει γενναιότητα. Ήθελε να αποδεσμευτεί όπως περιέγραψε από τα κομματικά πλαίσια και στεγανά για να μπορέσει απερίσπαστος να προχωρήσει στα επόμενα βήματά του.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα σχηματίσει νέο κόμμα, τόνισε: «Πολλά πράγματα προμηνύονται. Καταλαβαίνω ότι αυτήν τη στιγμή είναι αφοσιωμένος στην συγγραφή ενός βιβλίου που νομίζω θα ρίξει φως σε δύσκολες και λίγο πιο σκοτεινές πτυχές της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας».

Αναφορικά με το κατά πόσο οι εξελίξεις θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε: «Έχουμε δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία δείχνουν μια καθήλωση, μια καθήλωση γενικότερα της αντιπολίτευσης».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος βρεθεί σε δίλημμα στην περίπτωση που ανακοινώσει ο νέο κόμμα ο Αλ. Τσίπρας, απάντησε: «Όταν με το καλό ανακοινωθούν πράγματα και πρόκειται για γεγονότα και όχι για απλές εικασίες, εικοτολογίες ή προσδοκίες τότε ασφαλώς και θα τοποθετηθώ. Δεν πρόκειται να πω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τον ρόλο και την αποστολή μου αυτήν τη στιγμή. Βρίσκομαι στο Στρασβούργο εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνικού λαού, βρίσκομαι σε έναν χώρο εκλεγμένος με αυτόν, έχω τόσα πράγματα στο κεφάλι μου να διαχειριστώ, από τον προϋπολογισμό μέχρι την ασφάλεια και την άμυνα… Τοποθετούμε επί γεγονότων, δεν τοποθετούμε επί σεναρίων. Αν θέλετε να με ρωτήσετε για τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού στα πολιτικά του πεπραγμένα θα σας πω ότι τον έχω αξιολογήσει θετικά, αν με ρωτήσετε αν θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο στο μέλλον θα σας απαντήσω ευθαρσώς ναι. Αν με ρωτάτε ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να παίξει έναν ρόλο ενδυνάμωσης της παράταξης της ευρύτερης της προοδευτικής θα σας απαντήσω ναι. Αν με ρωτάτε αν η απομάκρυνση του Α. Τσίπρα μπορεί να στοιχίσει δημοσκοπικά στον ΣΥΡΙΖΑ θα σας απαντήσω ασφαλώς ναι, αυτά είναι αυτονόητα».

«Προφανώς υπάρχει μια φτώχεια δημοσκοπική, από την άλλη τις θέσεις μου και τις προτάσεις μου για την έξοδο από την κρίση και εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, δεν κρύφτηκα, τις κατέθεσα εγκαίρως εκεί που έπρεπε. Από εκεί και πέρα οποιοσδήποτε έχει μια πρόταση εναλλακτική, καλή ώρα ο κ. Τσίπρας, είναι απολύτως καλοδεχούμενος. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει κινητικότητα σε αυτό που ονομάζουμε προοδευτική παράταξη, διότι δείχνει ότι υπάρχουν αντισώματα απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει στο συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου έχει απονομιμοποιηθεί. Αυτό εγώ το θεωρώ μια θετική εξέλιξη γιατί δείχνει ότι τα αντανακλαστικά της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις. Για μένα οι εξελίξεις στο χώρο μας είναι μόνο καλοδεχούμενες», πρόσθεσε.

Για φον ντερ Λάιεν: Ακόμα και από το ΕΛΚ ψιθυρίζουν ότι η γυναίκα δεν κάνει

«Την Πέμπτη έχουμε πρόταση μομφής για την κα Φον ντερ Λάιεν, έχει αρχίσει και ξεφτίζει και η ίδια και η Επιτροπή της. Ακόμα και οι ομοϊδεάτες της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψιθυρίζουν ότι η γυναίκα δεν κάνει, δεν το πάει καλά το σκάφος», δήλωσε ο κ. Φαραντούρης.