Αν το ΠΑΣΟΚ χάσει τη δεύτερη θέση από ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλ. Τσίπρα, πρώτα δημοσκοπικά και μετά εκλογικά, είναι προφανές τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Η σχετική συζήτηση έχει ξεκινήσει ήδη στο παρασκήνιο και θα έχει διάρκεια.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, διατύπωσε την εκτίμηση ότι μια πολιτική πρωτοβουλία από τον Αλ. Τσίπρα θα αγγίξει το ΠΑΣΟΚ «γιατί ο πρώην πρωθυπουργός θα πουλήσει αρχηγία, δηλαδή ηγεσία. Αυτό το leadership που λείπει από το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα το πουλήσει ο Τσίπρας, άρα θα απευθυνθεί σε κάποιον κόσμο του ΠΑΣΟΚ που θέλει να έχει μια ελπίδα εξουσίας».

Την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρά την επιθετικότητα που εκπέμπουν στελέχη προσκείμενα στον Ν. Ανδρουλάκη («χορηγό του 41% της ΝΔ» τον αποκάλεσε ο Θ. Γλαβίνας, «καταληψία που τον έκαναν πρωθυπουργό και τώρα τους διαλύει» ο Π. Δουδωνής).

Στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ βουλευτών και στελεχών που βρίσκονται σε απόσταση από την ηγεσία κυριαρχούν τρία θέματα:

- ότι θα υπάρξει κινητικότητα σε επίπεδο υποψηφίων, ειδικά στις τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, όπου θα βγάλουν από μία έδρα τα τρία πρώτα κόμματα.

- ότι αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλ. Τσίπρα να ανταγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, ή να το ξεπερνά, τότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας στην αξιωματική αντιπολίτευση με απρόβλεπτη έκβαση.

- Ότι αν ο Αλ. Τσίπρας είναι υποψήφιος πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, θα αναλάβει πρωτοβουλίες συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων που θα φέρουν σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είχε προειδοποιήσει ότι αν η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν ξεκολλήσει σύντομα, τότε θα υπάρξει πρόβλημα και λόγω των εξελίξεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο βουλευτής Α Αθήνας δικαιώνεται νωρίτερα απ όσο είχε προβλέψει ακόμη και ο ίδιος (που είχε μιλήσει για δύο μήνες) και εκ των πραγμάτων γίνεται τώρα πρωταγωνιστής των εξελίξεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποτε αυτές προκύψουν.

Στην Χαριλάου Τρικούπη αναζητούν μια γρήγορη νίκη, επικοινωνιακά και πολιτικά, που θα μπορούσε να στρέψει ξανά τα φώτα στο ΠΑΣΟΚ με θετικό τρόπο, σε μια συγκυρία στην οποία η προσοχή όσων ενδιαφέρονται για την πολιτική αλλαγή στρέφεται στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και στους κραδασμούς που εκδηλώνονται στο εσωτερικό της ΝΔ.