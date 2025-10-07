Εγώ τον συμπαθώ τον Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ, τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Θα ανακατέψει τα νερά η "κουτάλα" Τσίπρα», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη στα Παραπολιτικά 90.1, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφορικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κ. Μπακογιάννης παραδέχτηκε ότι «άργησε να βρεθεί η λύση».

Κληθείσα να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, τόνισε: «Είναι βέβαιο ότι η ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης τώρα θα χρειαστεί εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει, έναν άλλο εκπρόσωπο της Αριστεράς. Εμφανίζονται τα πράγματα εξαιρετικά ρευστά στην Αριστερά αυτήν τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθούν, υπάρχουν δυναμικές, υπάρχουν συζητήσεις ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα τον αφήσουν. Πιστεύω ότι θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, εκ των πραγμάτων κάποια στελέχη τα οποία θα θελήσει να πάρει ο Τσίπρας θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θέλει να κάνει ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, ένα κόμμα καθαρά αρχηγικό χωρίς όλα αυτά τα συμβούλια και όλα αυτά τα προβλήματα που είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει και πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία άρα ξέρει ποιους θέλει να πάρει και ποιους δεν θέλει. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μια περίοδος εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας στους χώρους της Αριστεράς, σε όλους τους χώρους του τέως ΣΥΡΙΖΑ αυτό δημιουργεί καινούργιες δυναμικές».

Στην ερώτηση αν αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν το ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Ναι, πιστεύω ότι θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή θα επηρεάσει τον χώρο της αντιπολίτευσης γενικότερα. Θα ανακατέψει τα νερά η κουτάλα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα ο κ. Τσίπρας πρόβλημα ανθρώπων και στελεχών δεν νομίζω ότι θα έχει, το πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι η ουσία. Είναι ότι δεν εμφανίζεται ως κάτι καινούργιο γιατί έχει κυβερνήσει, άρα οι απαντήσεις που καλείται να δώσει είναι πολύ συγκεκριμένες».

«Τον συμπαθώ, αλλά δεν τον εμπιστεύομαι ως πολιτικό»

Ερωτηθείσα αν ο κ. Τσίπρας του 2025 είναι ίδιος με εκείνον του 2015, η κ. Μπακογιάννη απάντησε αρνητικά: «Όχι, είναι αναμφισβήτητα ένας διαφορετικός άνθρωπος, ώριμος αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται να δώσει απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι απαραίτητο να δοθούν γιατί δεν μιλάμε για τον Καραμανλή, ο οποίος έμεινε 13 χρόνια στο Παρίσι και γύρισε και ήταν ένας άλλος Καραμανλής, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε τον τόπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην απαντήσει γιατί χρέωσε την Ελλάδα 100 δισ., γιατί μας είπε τις διάφορες ιστορίες για αγρίους που μας είπε και έκανε μετά ακριβώς το αντίθετο και ου το καθεξής. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει είχε μια σκασίλα τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνει ο Τσίπρας! Ο κόσμος θέλει να ακούσει πως θα του λύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει Έχεις μια συνταγή κ. Τσίπρα η οποία θα μου βελτιώσει τη ζωή; Αυτό είναι το ερώτημα, και πόσο μπορώ να σε πιστέψω εσένα που μου είχες πει ακριβώς τα αντίθετα; Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ διότι μου είπε πάρα πάρα πολλά. Εγώ τον συμπαθώ τον Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ».

«Θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ, όχι τη ΝΔ»

Ερωτηθείσα αν ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα θα επιδράσει περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ ή στη ΝΔ, είπε: «Στη ΝΔ δεν θα επιδράσει. Η ΝΔ έχει έναν συγκεκριμένο κόσμο στον οποίο απευθύνεται. Η ΝΔ ή τον χάνει ή τον κερδίζει αυτό τον κόσμο από δικές της πρωτοβουλίες. Δηλαδή, η ΝΔ έχει χρέος να ξανα-απευθυνθεί σε αυτό τον κόσμο, ιδιαίτερα του Κέντρου αλλά και της Δεξιάς, με συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν ετεροπροσδιορίζεται η ΝΔ. Εάν θα πετύχει ή θα αποτύχει θα κερδίσει ή θα αποτύχει από δικές της πρωτοβουλίες. Δεν μας αγγίζουν εμάς οι διεργασίες που γίνονται. Το ΠΑΣΟΚ το αγγίζει, γιατί ο Τσίπρας θα πουλήσει αρχηγία, δηλαδή ηγεσία. Αυτό το leadership που λείπει από το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα το πουλήσει ο Τσίπρας άρα θα απευθυνθεί σε κάποιο κόσμο του ΠΑΣΟΚ που θέλει να έχει μια ελπίδας εξουσίας.

Σχετικά με το ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα είναι πιο «επικίνδυνος» αντίπαλος για τη ΝΔ, ανέφερε: «Είναι πολύ νωρίς να το πω διότι ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχει ο Τσίπρας, όλα είναι πάρα πολύ πρόωρα. Η ΝΔ οφείλει σήμερα να εστιάσει στις δικές της πράξεις και στις δικές της πολιτικές. Πάντως ο πολυκερματισμός είναι δομικό πρόβλημα για τη χώρα δηλαδή αυτός ο πολυκερματισμός, η έλλειψη άρθρωσης εναλλακτικού προγραμματικού λόγου με πειθώ, μια εναλλακτική πρόταση είναι δομικό πρόβλημα για τη χώρα και για τη δημοκρατία. Υπάρχει πλέον μια υπερπαρουσίαση αρχηγών που κανένας δεν λέει τίποτα, χωρίς να υπάρχει κοινωνική βάση από κάτω, αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό όμως είναι πρόβλημα για τη χώρα».

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε: «Δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη ΝΔ αλλά από την άλλη μεριά έχω την αίσθηση ότι με τα λεγόμενα του κ. Σαμαρά πιο πολύ θα πλαγιοκοπήσει τον κ. Βελόπουλο, την κα Λατινοπούλου και όλους αυτούς που έχουν τα κομματάκια τους στα Δεξιά απ’ ότι τη ΝΔ».

Με αφορμή την χθεσινή συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, σχολίασε: «Αν ήμουνα σύμβουλος του κ. Ανδρουλάκη το τελευταίο πράγμα που θα του έλεγα είναι να βγαίνει έτσι όπως βγαίνει. Βγήκε και μας είπε ότι αποκλείεται η ΝΔ ως συνεργασία του ΠΑΣΟΚ άρα απομένει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας, η κα Κωνσταντοπούλου και η Νέα Αριστερά. Αυτό το ακούει ο ΠΑΣΟΚτζής των Χανίων και βγάζει φλύκταινες Αυτός ο άνθρωπος ακούει ότι ο αρχηγός του θέλει να κυβερνήσει αύριο με κόμματα τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα και σου λέει γιατί τα κάνεις αυτά; Άστο ανοιχτό ρε φίλε πες ότι ο λαός θα αποφασίσει και θα δούμε μετά».

Ερωτηθείσα αν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Κάθε πράγμα στην ώρα του, θα το δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή ναι, θα είμαι υποψήφια».

Για Ρούτσι: «Αργησε να βρεθεί η λύση»

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι, είπε: «Ο κ. Ρούτσι έχει απόλυτο δικαίωμα να πάρει όλες τις απαντήσεις τις οποίες χρειάζεται. Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ, κανείς, ο οποίος να μην ήθελε ο κ. Ρούτσι να πάρει τις απαντήσεις του, το πρόβλημα ήταν νομικό έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα με την οποία δεν θα καθυστερούσε η δίκη. Η κα Κωνσταντοπούλου επιθυμούσε να καθυστερήσει η δίκη διότι όσο η ανάκριση προχωράει είναι κρυφή, πρόσβαση στο ανακριτικό υλικό και στη δικογραφία έχουν μόνο οι δικηγόροι άρα μπορούσε να τραβήξει θέματα όπως και έγινε που επί δύο χρόνια είχαμε τρελαθεί όλοι να κυνηγάμε το ξυλόλιο το οποίο απεδείχθη ότι δεν υπήρχε. Αυτό πολιτικά της έκανε καλό της κας Κωνσταντοπούλου εάν όμως αρχίσει η δίκη θα είναι δημόσια άρα οι απαντήσεις θα δίνονται αμέσως. Εάν όμως η δίκη καθυστερούσε εάν αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για βαριά πλημμελήματα είχανε αθωωθεί λόγω παραγραφής θα μας έπαιρναν με τις ντομάτες, θα έλεγαν "δεν είστε σοβαροί". Να όμως που έγιναν και τα δύο και υπήρχε λύση και αν έχουμε όλοι μας ένα παράπονο είναι ότι αυτή η λύση άργησε να βρεθεί».