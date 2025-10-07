Πιστεύω ότι το καλώδιο θα γίνει, τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Κύπρο, τα οποία πιέζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να το προχωρήσει», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (Great Sea Interconnector - GSI).

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο θα συνεχιστεί: «Εγώ είμαι μαθημένη να πιστεύω τους προέδρους και όχι τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα που μάχονται, πιστεύω ότι το καλώδιο θα γίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbwtbd4gnnd?integrationId=40599y14juihe6ly}