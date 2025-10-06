Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τον νέο Χάρτη Επικινδυνότητας, ένα σύγχρονο εργαλείο που αποτυπώνει, με επιστημονικά κριτήρια, τη διαβάθμιση κινδύνου εκδήλωσης δασικών φωτιών σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχε σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών πόλεων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

«Η ανθεκτικότητα δεν είναι θεωρία, είναι σχέδιο, συνεργασία και δράση σε κάθε επίπεδο», υπογράμμισε ο Υπουργός, τονίζοντας πως η πρόληψη και η προετοιμασία αποτελούν θεμέλια για τη θωράκιση των πόλεων και των πολιτών απέναντι στις ολοένα πιο έντονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

