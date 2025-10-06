Το βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok για τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ.

Στη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να κλείνουν διαδικτυακά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Τις δύο πρώτες ημέρες κλείστηκαν περισσότερα από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 300.000 κλήσεις, σημειώνει ο πρωθυπουργός. Στο βίντεο, απευθύνεται και σε όσους αντιμετωπίζουν ακόμα πρόβλημα με τη διαδικασία.

«Κι αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει», αναφέρει σχετικά.

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν», λέει στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού», συμπληρώνει.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7558121825906085123?lang=en}