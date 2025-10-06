«Ελάτε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Κίνημα. Για τη ζωή που μας αξίζει. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.»

Σε video ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή και συμπόρευση με το Κίνημα Δημοκρατίας. Όπως σημειώνει το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοικτό σε όλους τους δυσαρεστημένους, εγκλωβισμένους και απογοητευμένους πολίτες. Υπογράμμισε ότι τα κόμματα δεν πρέπει να καθορίζονται από τα θέλω λίγων, αλλά από τις ανάγκες των πολλών, και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο πολιτικό κίνημα για μια Ελλάδα που αξίζει στους πολίτες της.

Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν στο κόμμα Κασσελάκη θα πρέπει να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ακόλουθη πλατφόρμα εδώ

Το κάλεσμα Κασσελάκη

Πάντοτε σας απευθύνομαι αδιαμεσολάβητα. Σε πρώτο χρόνο. Σε πρώτο πρόσωπο. Χωρίς διαρροές και κύκλους. Και πάντα με ειλικρίνεια. Πέρυσι σας μίλησα για το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Σήμερα απευθύνομαι σε όλους τους δυσαρεστημένους, τους εγκλωβισμένους, τους απογοητευμένους πολίτες που βλέπουν τα κόμματα να μην τα δημιουργούν οι ανάγκες των πολλών, αλλά τα θέλω των λίγων. Οι πόρτες του Κινήματος Δημοκρατίας είναι ανοιχτές. Ελάτε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Κίνημα. Για τη ζωή που μας αξίζει. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.

