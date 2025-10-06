Αλλάζει γραμμή ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος σε σημερινή του δήλωση τονίζει πως πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις «και ότι άλλο επιθυμούν οι οικογένειες».

Αλλαγή στάσης έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας σήμερα πως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, πρέπει να ικανοποιηθεί.

«Λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό, να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο θέλουν οι γονείς για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία, αλλά να μην καθυστερήσει η δίκη», δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση στηρίζει τη διενέργεια των εξετάσεων, αρκεί να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

«Πρέπει να βρεθεί δικονομικά ο σωστός τρόπος ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και ταυτόχρονα να ξεκινήσει η δίκη στην ώρα της», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι τοξικολογικές – να γίνουν 100, αν χρειαστεί, και ό,τι άλλο ζητήσουν οι γονείς. Έχουμε μεγαλύτερο πολιτικό συμφέρον να γίνουν, γιατί αν δεν γίνουν, θα λένε ότι θέλουμε να καλύψουμε τον “λαθρέμπορο με το ξυλόλιο”», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε, το δυστύχημα των Τεμπών αντιμετωπίστηκε αρχικά ως τροχαίο, γι’ αυτό και τοξικολογικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο στον οδηγό και τον μηχανοδηγό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddb0p77uwxkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον»

Ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συνηγόρου του Πάνου Ρούτσι, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι ενεργεί με πολιτικά και οικονομικά κίνητρα.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε δυόμισι χρόνια ανοιχτό τον φάκελο για να ζητήσει τις τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά το έκανε μόλις έκλεισε ο φάκελος, όταν ξεκίνησε η απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι. Στόχος της ήταν να ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία και να καθυστερήσει η δίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη», αλλά «για το δικηγορικό της γραφείο και τη δημοσιότητα που του προσφέρει η υπόθεση».

«Όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών, ανεβαίνει και η ίδια στις δημοσκοπήσεις. Όταν πέφτει το θέμα, πέφτει και το ποσοστό της», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κρατηθεί η υπόθεση στην επικαιρότητα όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο πλησιάζουν οι εκλογές».

«Δεν την ενδιαφέρει αν θα πάθει κακό ο κύριος Ρούτσι. Δεν έχει μέσα της ανθρώπινο αίσθημα, είναι ψυχρό άτομο και συμφεροντολόγος», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.