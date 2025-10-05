Οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών μαζί με χιλιάδες ανθρώπους συγκεντρώθηκαν και αυτή την Κυριακή στο Σύνταγμα.

Σε εξέλιξη είναι στην πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε τον 23χρονο γιο του Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Για 21η ημέρα ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι Ρούτσι βρίσκεται στο Σύνταγμα, συνεχίζοντας την απεργία πείνας και δηλώνοντας ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι τελικής πτώσεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Επιτροπής Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι», σήμερα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με κύριο αίτημα την πλήρη δικαίωση του κ. Ρούτσι.

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

«Πλέον η υγεία του απεργού πείνας δυσχεραίνεται, χρειάζεται να βγούμε μαζικά στους δρόμους όπως στις 26/1 και στις 28/2 προκειμένου να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη ότι δεν θα ανεχτούμε κάτι λιγότερο από την πλήρη δικαίωση του Π. Ρούτσι. Να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις! Να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ!

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού. Με διαδηλώσεις, απεργίες, αγώνα διαρκείας: Να μην είμαστε θεατές στο έγκλημα – Να συμμετέχουμε ενεργά ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ στη δίκαιη υπόθεση του Π. Ρούτσι!».

Σημειώνεται ότι λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Α. Διάκου.