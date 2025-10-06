Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία, τονίζει ο Παύλος Πολάκης.

«Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις» σχολιάζει ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής, κάνοντας λόγο για «5η διάσπαση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.

