Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή του, αποχαιρετά με σεβασμό τον πρώην βουλευτή Χανίων, Γιώργο Πρασιανάκη, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Δείτε την ανακοίνωση:

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».