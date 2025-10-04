Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως: «Η κ. Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι «είναι γελοίο πρόσωπο, αλλά και με αυτό που λέω, προσβάλλω τα γελοία πρόσωπα», ενώ επεσήμανε ακόμη πως «είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών, ανοίγουν τα στόματά τους και βγαίνουν φίδια», μιλώντας στο MEGA.

Αναλυτικά η απάντησή του:

«Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» κ. Κωνσταντοπούλου με αποκάλεσε σήμερα στο Mega στην εκπομπή της κας Γιάμαλη: «γελοίο πρόσωπο και ότι έτσι αδικεί τους γελοίους». Αλλά για να δούμε ποιο είναι το γελοίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία τελικά;

Τι ισχυρίστηκε σήμερα; Ότι πρώτον χθες δεν της έγινε καμία επίδοση εγγράφου, διότι ήταν του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου και το μόνο που έγινε ήταν: «ότι η αστυνομία της πέταξε ένα παλιόχαρτο στο γραφείο της για το πότε θα γίνει η εκταφή».

Δηλαδή την ίδια ώρα που ισχυρίζεται ότι δεν της έγινε καμμία επίδοση, παραδέχθηκε την επίδοση από την αστυνομία. Παράλληλα είπε ότι «κανείς δεν έχει ενημερώσει τον κ. Ρούτσι για όλα αυτά», ενώ η ίδια είναι ενημερωμένη και είναι η δικηγόρος που τον εκπροσωπεί….ψέματα δηλαδή στα μούτρα μας.

Είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «ότι η κυβέρνηση φρόντισε να μη γίνει ιατροδικαστική εξέταση στους νεκρούς των Τεμπών».

Ο συκοφαντικός αυτός και εντελώς αναπόδεικτους ισχυρισμός δεν στρέφεται κατά της Κυβερνήσεως, αλλά εναντίον ολόκληρης της Ελληνικής Δικαιοσύνης που παρουσιάζεται όχι μόνον ως υποχείριο, αλλά και ως συνεργός μας σε μία δολοφονία. Προσέξτε το σύνολο της Δικαιοσύνης, ο κάθε Δικαστής και ο κάθε Εισαγγελεύς. Η κυρία αυτή, που νομίζει ότι δεν είναι γελοία, έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα.

Όμως τον σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης που προβλέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα την έχει κάνει κουρέλι.

Το μεγαλύτερο όμως χυδαίο ψέμα από όσα είπε και σήμερα είναι «ότι η ίδια υποστηρίζει όλους τους γονείς των νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών».

Όμως με τις γελοίες θεωρίες της περί λαθρεμπορίου έχει προσβάλλει την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έχει προκαλέσει πόνο στους γονείς τους, χωρίς καμμία ενσυναίσθηση και χωρίς κανένα σεβασμό.

Τόσο κακός άνθρωπος είναι, που δεν φρόντισε να προστατεύσει όχι μόνον την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών, αλλά ούτε την ψυχική ηρεμία και γαλήνη των ζωντανών γονιών τους.

Η κ. Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου.

Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν.

Ισχυρίστηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους ιατροδικαστές, διότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση. Όμως την ίδια στιγμή ζητάει ιατροδικαστική έρευνα, την οποία εάν επιτύχει να γίνει, την επομένη μέρα θα την αμφισβητήσει, λέγοντας ότι και οι ιατροδικαστές όπως και οι δικαστές, όλοι γενικά ότι είναι στο κόλπο.

Με την συκοφαντία κατά της Δικαιοσύνης αλλά και το μίσος που διασπείρει διαρκώς στην Κοινωνία μας, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία. Όσοι αγαπούν αληθινά τον τόπο αυτόν πρέπει να αντισταθούν στους δόλιους σχεδιασμούς της και το κυριότερο να μην αφήνουμε το συναίσθημα μας να παρασύρεται από το μεγάλο της ταλέντο στην εξαπάτηση.

Τέλος όσον Αφορά εμένα το να με βρίζει η κυρία αυτή είναι ο πιο τιμητικός τίτλος της πολιτικής μου διαδρομής. Ένας κακός άνθρωπος που φανταστείτε σήμερα γυναίκες ανυπεράσπιστες διωγμένες με απαίσιο τρόπο από την ίδια, ανακοίνωσαν «Σύλλογο Υπεράσπισης θυμάτων γυναικών της Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Ο λαός μας λέει ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο χρόνο και λίγους για πολύ. Οι πολλοί έχουν αρχίσει πλέον να ξυπνούν και το πολιτικό της τέλος θα είναι εκκωφαντικό, όπως αξίζει σε ένα τόσο επικίνδυνο άτομο.

Δείτε το βίντεο και μετρήστε πόσα ψέματα και πόσες προσβολές είπε, όχι προς εμένα αλλά προς κάθε Αρχή της Χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία η παράταξη που ίδρυσε ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 51 χρόνια και που ιδρύθηκε για να πολεμήσει τον λαϊκισμό.

Διότι ο λαϊκισμός καταστρέφει την Δημοκρατία και την Κοινωνία μας συθέμελα και τώρα πρέπει για άλλη μία φορά η Παράταξη μας να τον πολεμήσει, όπως έκανε πολλές άλλες φορές στο παρελθόν σώζοντας τελικά την Ελλάδα».

Δείτε την ανάρτησή του:

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1974481590404223215}