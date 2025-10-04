«Την ίδια ώρα, η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε αναβρασμό» σχολιάζει.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανάρτησή της, επισημαίνει: «Και ενώ η δημόσια ατζέντα στην Ελλάδα εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από σκάνδαλα και συζητήσεις για ανύπαρκτα κόμματα, τα πραγματικά γεγονότα προχωρούν και οι διεθνείς εξελίξεις μας απειλούν. Πολλές φορές οι ελληνικές κυβερνήσεις πιστεύουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν το ελληνοτουρκικό ζήτημα παρακάμπτοντας το Κυπριακό. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι αδύνατο.

Στο θέμα αυτό ξεκινούν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Η νέα ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Όλγκιν από την Κολομβία, κινείται συστηματικά. Προβλέπονται συναντήσεις ανάμεσα στα μέρη ήδη από τον Σεπτέμβριο και με συνέχεια μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Κι όμως, δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα. Φοβάμαι, ούτε καν στην ίδια την Κύπρο.

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/pfbid035ifa2jQDndZRnhabtGwZZ81SstdP6qoARDfCynMA16GD3dXKX6dzmWeRu31jLv1ql}

Την ίδια ώρα, η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε αναβρασμό. Η Κύπρος είναι – ή θα μπορούσε να είναι – ένας από τους σημαντικότερους παίκτες, με νέα κρίσιμα ζητήματα στο τραπέζι: το νερό και η ενέργεια. Ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο και της επερχόμενης Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το επόμενο εξάμηνο.

Στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Κύπρο, με αφορμή το Cyprus Forum 2025, ασχοληθήκαμε με δύο κορυφαία θέματα: το Κυπριακό, με ανθρώπους «μπαρουτοκαπνισμένους» και με βαθιά γνώση του ζητήματος· και την τεχνητή νοημοσύνη, που αλλάζει τα πάντα και επηρεάζει ήδη τόσο την πολιτική όσο και τη διεθνή σκηνή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο συγκεκριμένα, στη Λευκωσία, στο Cyprus Forum 2025, συζητήσαμε με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου και τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης της Ε.Ε. Μάριο Νάβα για τα νέα επαγγέλματα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, είχα συναντήσεις με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ κ.Στέφανο Στεφάνου για την επικείμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, με τον Έλληνα Πρέσβη κ. Κόλλια και με τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου πρώην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και βαθύ γνώστη του Κυπριακού.

Η Κύπρος, εμβληματική χώρα της ΕΕ στην ανατολική Μεσόγειο, σε μια κρίσιμη καμπή».