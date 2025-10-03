Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνικής Λύση, η ΝΙΚΗ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με 243 «ναι» πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των τριών φρεγατών. Από την άλλη, 45 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 4 δήλωσαν «παρών».

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνικής Λύση, η ΝΙΚΗ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο η βουλευτής του κόμματος Έλενα Ακρίτα, διαφοροποιήθηκε και καταψήφισε παρά το γεγονός πως ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε στη Βουλή πως «η προμήθεια αυτής της φρεγάτας πρέπει να προχωρήσει για την ασφάλεια της χώρας».

Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου από τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε και τις αποστάσεις με την Νέα Αριστερά. Η Σία Αναγνωστοπούλου χθες, ζήτησε από τον Συμεών Κεδίκογλου, «να διαβάσει λίγο καλύτερα τη σύμβαση που υπερψηφίζει το κόμμα του», με τον δεύτερο να της θυμίζει πως και η ίδια ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε υπερψηφίσει την αρχική σύμβαση για τις φρεγάτες το 2022.

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και οι ανεξάρτητοι Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλης Χουρδάκης και Ραλλία Χρηστίδου.. «Παρών» δήλωσαν οι ανεξάρτητοι Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης και Νίκος Βρεττός.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως «το πλοίο αυτό είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα κατά παρασάγγας που υπάρχει στον πλανήτη σήμερα. Δεν υπάρχει άλλο ναυτικό το οποίο να έχει κάτι παρόμοιο».

Παράλληλα πρόσθεσε πως, «δεν είναι απλή η άσκηση την οποία καλούμαστε να λύσουμε. Διότι η συνολική προσέγγιση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» επιφυλάσσει γι’ αυτά τα πλοία την αποστολή της δυνατότητας αποτροπής μέσω στρατηγικών πυραύλων. Δεν είναι πλοία για τα στενά νερά του Αιγαίου μόνον, όπως ήταν παραδοσιακά η λειτουργία του ελληνικού στόλου».