Σαφές μήνυμα υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, έστειλε εκ νέου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του γιου του και τη διενέργεια νέων ελέγχων — πέρα από την εξέταση DNA, να γίνουν επίσης τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Η κυβέρνηση «δείχνει» την Δικαιοσύνη ως αρμόδια για να αξιολογήσει το αίτημα ωστόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προκάλεσε αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο όταν είπε χθες το μεσημέρι για το ζήτημα πως «δεν μπορώ να διανοηθώ πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του με όποιον τρόπο κρίνει».

Λίγη ώρα αργότερα, ο θα επιχειρούσε να διασκεδάσει τις αρχικές εντυπώσεις λέγοντας ότι «δεν κατανοώ την κριτική προς την κυβέρνηση, όταν πρόκειται για θέμα που αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη.

Αν υπήρχε κυβερνητική πράξη, τότε θα είχαμε όλοι ευθύνη. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».

Ωστόσο το χθες το βράδυ, ο Νίκος Δένδιας σε νέα του τοποθέτηση για τον Πάνο Ρούτσι, επέμεινε στα όσα είχε πει αρχικά. «Τοποθετήθηκα, νομίζω, με απόλυτη ευκρίνεια για το πώς αντιμετωπίζω το θέμα.

Η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει», σημείωσε χαρακτηριστικά ανάβοντας νέες «φωτιές» στο «γαλάζιο» επιτελείο.