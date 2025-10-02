«Οργανωμένο σύστημα απουσίας ή «χαλάρωσης» των ελέγχων, με ενορχήστρωση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πληρωμή αιτήσεων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πηγές ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι «είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό» και να κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που λειτούργησε με κυβερνητική κάλυψη.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, η αναφορά της ΝΔ στην υπόθεση του Χρήστου Μαγειρία –συντρόφου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου– αποτελεί «άγαρμπη προσπάθεια αποπροσανατολισμού». Όπως τονίζουν, η έρευνα για την εμπλοκή του ολοκληρώθηκε πριν από τις εκλογές του 2019 και η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη από τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διόρισε η ΝΔ.

Γιατί φέρεται να απαλλάχθηκε τελικά ο κ. Μαγειρίας; Γιατί δεν καταδικάστηκε το κύκλωμα μετά την παραπομπή του; Γιατί, ενώ ήταν υπό δικαστική διερεύνηση η συγκεκριμένη υπόθεση, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, σύντροφος του κ. Μαγειρία, ανέλαβε τον ρόλο της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και συνέχισαν να λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις; Ποιος έδινε εντολή για την καταβολή επιδοτήσεων σε άτομα ελεγχόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ελληνική Δικαιοσύνη υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Επιπλέον, χαρακτηρίζουν «κυνική ομολογία» τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς για το «χαλάρωμα» των ελέγχων, το οποίο –όπως σημειώνουν– επέτρεψε σε δεκάδες παράνομους αιτούντες να λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

«Επιβεβαιώνεται πλήρως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιοποίησε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για ρουσφετολογικούς σκοπούς, με μοναδικό στόχο την εκλογική της επιρροή», καταλήγουν.