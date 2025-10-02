Αγωνία για τα μέλη της ελληνικής αποστολής μετά την αναχαίτιση του πλοίου «Οξυγόνο», που συμμετέχει στον στολίσκο αλληλεγγύης Global Sumud Flotillia.

Να ενημερωθεί το Σώμα για το πού βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς και για την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα μας, ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην Ολομέλεια κατήγγειλε πως η βουλευτής του κόμματος Πέτη Πέρκα, που συμμετέχει στην ελληνική αποστολή, έχει απαχθεί.

«Έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν απαχθεί, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Στο "Οξυγόνο" συμμετείχε και η γραμματέας της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Έχει απαχθεί και αγνοείται η τύχη της. Έχει να πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση για την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ; Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταδικάσετε;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, «απαιτώντας» από την κυβέρνηση να παρέμβει για να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η άμεση επιστροφή όλων των μελών της αποστολή.

«Πρέπει να μάθουμε το συντομότερο που είναι οι 27 συμπατριώτες μας, ανάμεσά τους μια συνάδελφός μας βουλευτίνα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, κάνοντας λόγο για προφανή ευθύνη της κυβέρνησης να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο πλήρωμα.

«Ήρθε η ώρα αφήσουμε την πολιτική των ίσων αποστάσεων», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας για «κυνική» αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν απλώς να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά.

«Καταγγέλλουμε το ρεσάλτο στον στολίσκο αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων στην ελληνική αποστολή. Πρόκειται για μια πειρατική επίθεση του κράτους δολοφόνου. Η κυβέρνηση να πάρει θέση, να απαιτήσει απελευθέρωση του πληρώματος και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.