Σχεδόν το σύνολο των υπουργών ασχολείται μόνο με τα των οίκων τους αφήνοντας το Μαξίμου στα δύσκολα να βγάζει μόνο του το φίδι από την τρύπα. Ταυτόχρονα είναι κοινό μυστικό ότι στο παρασκήνιο όλοι οι «δελφίνοι» εργάζονται αγόγγυστα για την επόμενη μέρα της Ν.Δ.

Οι θετικές ειδήσεις που προβάλει το Μαξίμου όπως η μείωση του πληθωρισμού, οι χαμηλές τιμές ρεύματος και το application μέσω του οποίου μπορεί κανείς να μάθει πόσο θα ωφεληθεί από τις παροχές της ΔΕΘ συνηγορούν στο αισιόδοξο κυβερνητικό σενάριο περί αντιστροφής του αρνητικού κλίματος στην κοινωνία.

Υπάρχουν, όμως, και πολλοί κυβερνητικοί – ανάμεσα τους και υπουργοί- που δεν συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία. Πιστεύουν ότι εκλείπουν οι μεγάλες κινήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης που θα ήταν ικανές να κουνήσουν την δημοσκοπική βελόνα.

Σε τροχιά εσωστρέφειας

Η πρώτη διαπίστωση που κάνουν είναι ότι η κυβέρνηση κινείται καιρό τώρα σε τροχιά εσωστρέφειας.

«Δεν υπάρχουν πλέον κορυφαία στελέχη και υπουργοί που θα βγουν μπροστά και θα βάλουν πλάτη στο κυβερνητικό έργο. Δεν τσαλακώνονται δεν κάνουν εχθρούς δεν συγκρούονται με την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ΜΜΕ» σχολιάζουν κυβερνητικοί που πιστεύουν ότι με αυτούς τους όρους το κυβερνητικό σχήμα δεν είναι βιώσιμο.

Οι «φωτεινές» εξαιρέσεις

Με δύο φωτεινές εξαιρέσεις. Τον Γ. Φλωρίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη που αυτο-επιστρατεύονται σε όλες τις κρίσεις. Είτε πρόκειται για τα Τέμπη είτε για τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ είτε για άλλες σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς που πλήττουν καθοριστικά το προφίλ και την αξιοπιστία της κυβέρνηση.

Είναι οι μόνοι δύο υπουργοί που ρίχνονται στην μάχη με την αντιπολίτευση και δεν διστάζουν να κάνουν την «βρώμικη» δουλειά. Έχουν σηκώσει εδώ και έναν χρόνο το βάρος της αντιπαράθεσης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση των Τεμπών. Έχουν αφήσει εμμέσως πλην σαφώς αιχμές ακόμη και για τα κίνητρα συγκεκριμένων γονιών θυμάτων. «Σας σέβομαι ως μάνα αλλά αν κάνετε κόμμα θα σας αντιμετωπίζω ως πολιτικό αντίπαλο» είπε πρόσφατα ο Άδωνης Γεωργιάδης στην Μαρία Καρυστιανού. «Μέχρι χθες ο Πάνος Ρούτσι δεν είχε υποβάλλει κανένα παράπονο και κανένα αίτημα» είπε υπαινικτικά ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης τις πρώτες ημέρες της απεργίας πείνας του τραγικού πατέρα.

Το αιχμηρό ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της βουλής είναι ότι το δίδυμο Άδωνης Γεωργιάδης – Γιώργος Φλωρίδης και παλιότερα και ο Μάκης Βορίδης είναι αποτελεσματικοί «διότι κανείς τους δεν προέρχεται από τη Ν.Δ.» !

Σενάρια ανασχηματισμού

Η ανυπαρξία πάγκου και η απροθυμία πολλών «γαλάζιων» υπουργών να βάλουν πλάτη είναι οι βασικές αιτίες που τροφοδοτούν συχνά πυκνά σενάρια είτε ανασχηματισμού είτε εσωτερικών μετακινήσεων για να κουνηθούν τα λιμνάζοντα κυβερνητικά ύδατα.

Τα τελευταία 24ωρα διακινείται (ξανά) το σενάριο μετακόμισης του Γ. Γεραπετρίτη από το υπουργείο Εξωτερικών στο Μαξίμου με κάποιους να θέτουν και ζήτημα ενίσχυσης του πρωθυπουργικού επιτελείου. Η πλευρά Γεραπετρίτη μοιάζει μάλλον απρόθυμη με βασικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών να φύγει από το υπουργείο αφήνοντας υπόνοιες ότι η κριτική που δέχεται για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική , είναι βάσιμη. Στο παρασκήνιο φυσικά υπάρχουν και άλλες αιτίες που κρατούν μακριά τον Γ. Γεραπετρίτη από τα παλιά του λημέρια.

Τα σενάρια δεν επιβεβαιώνονται ούτε από το Μαξίμου - τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα – παρότι είναι κοινό μυστικό ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει τουλάχιστον ένας ακόμη ανασχηματισμός.

Στις εισηγήσεις κυβερνητικών είναι και η επιστροφή στο Μαξίμου ενός παλιού γνώριμου. Του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Κυρίως , ως προς το σκέλος της ενεργοποίησης του στελεχιακού δυναμικού και των απρόθυμων «γαλάζιων» υπουργών να βάλουν το κεφάλι στον ..ντορβά.

Χωρίς κεντρικό αφήγημα

Το αίσθημα απαισιοδοξίας σε κυβερνητικούς κύκλους εδράζεται και στην πεποίθηση τους ότι λείπει από την κυβέρνηση το κεντρικό αφήγημα. Συγκεκριμένα εκτιμούν ότι το αφήγημα της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο είναι αδύναμο και θνησιγενές.

Στον αρνητικό συσχετισμό προσθέτουν το έντονο κλίμα τοξικότητας και διχασμού που διατρέχει κόμματα και κοινωνία αλλά και τα ανοικτά μέτωπα με μερίδα του Τύπου.