Σε ποσοστό 74% οι πολίτες απαντούν ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζει η «συγκάλυψη» και όχι η διαφάνεια (14%). Σε ποσοστό 70% ότι η κυβέρνηση ταυτίζεται με τη «διαφθορά» και όχι με την εντιμότητα (14%) Και ότι σε ποσοστό 69% κρίνεται από τους αναποτελεσματικούς πολίτες!

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει για την κυβέρνηση με το ...αριστερό. Η προσπάθεια της να γυρίσει σελίδα μετά τη ΔΕΘ σκοντάφτει κυρίως στην 3η πράξη της τραγωδίας των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τέτοιο σημείο μονοπωλούν την επικαιρότητα οι δύο υποθέσεις ώστε ο θετικός αντίκτυπος από τα μέτρα της ΔΕΘ φαίνεται να έχει εξαφανιστεί.

Δημοσκοπικό πισωγύρισμα

Γεγονός που πιστοποιούν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με πιο πρόσφατη αυτήν της Alco (για λογαριασμό του Alpha ) που δείχνει συνολικά την εικόνα της κυβέρνησης να πισωγυρίζει κοντά στην περίοδο του Μαρτίου του 2024, όταν κυριαρχούσαν τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη ρίχνοντας αισθητά τα ποσοστά της. Η διαφορά είναι ότι τότε – σύμφωνα με αναλυτές- η οργή του κόσμου ήταν μονοθεματική ενώ τώρα φαίνεται να διαχέεται και σε άλλους τομείς πολιτικής.

Μάχη με την «τοξικότητα»

Στο Μαξίμου έχουν πειστεί ότι για την σημερινή εικόνα ευθύνεται το κλίμα τοξικότητας που καλλιεργείται η αντιπολίτευση και η μερίδα των ΜΜΕ. Γι' αυτό αποφασίσει να δώσουν σκληρή μάχη για να επαναφέρουν τη συζήτηση στην ατζέντα της πολιτικής και όχι των «fake news» όπως χαρακτηριστικά λένε στο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει σήμερα κιόλας στο Υπουργικό Συμβούλιο να μεταθέσει την ατζέντα από το αν η φωτογραφία του ζεύγους Μητσοτάκη με το ζεύγος Τραμπ ήταν αληθινή ή φτιαχτή στο τερέν των πολιτικών που φέρνει η κυβέρνηση για τα κλειστά ακίνητα, στις 19.000 νέες προσλήψεις. στο δημόσιο, στα ωφέλεια από τα μέτρα της ΔΕΘ και στο νομοσχέδιο για την αύξηση των αποδοχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το email από τον Λευκό Οίκο!

Η δυσκολία, ωστόσο, του εγχειρήματος φάνηκε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρακολουθήσει επί 24ωρο τα social media τα οποία κατακλύστηκαν από σχόλια για το αν ήταν ή δεν ήταν αληθινή η φωτογραφία με το ζεύγος Τραμπ και στη συνέχεια αναγκάστηκε να δείξει το mail που εστάλη από τον Λευκό Οίκο με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία προκειμένου να σταματήσει η κίνηση της συγκεκριμένης είδησης...

Αν η κυβέρνηση υποχρεούται κάθε φορά να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες για να πείσει την κοινή γνώμη του λόγου το αληθές σημαίνει ότι το πρόβλημα της ευρύτερης ανυποληψίας της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση και τους θεσμούς είναι υπαρκτός.

«Συγκάλυψη» και «διαφθορά» βλέπουν οι πολίτες

Το βασικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης της Alco που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του Alpha είναι ότι όλοι οι θετικοί κυβερνητικοί δείκτες βαίνουν μειούμενοι.

Σε ποσοστό 74% οι πολίτες απαντούν ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζει η «συγκάλυψη» και όχι η διαφάνεια (14%).

Σε ποσοστό 70% ότι η κυβέρνηση ταυτίζεται με τη «διαφθορά» και όχι με την εντιμότητα (14%)

Και ότι σε ποσοστό 69% κρίνεται από τους πολίτες αναποτελεσματική με μόλις το 23% να κρίνει ότι η κυβέρνηση διατηρεί ακόμη το μεγάλο ατού που είχε την πρώτη τετραετία, δηλαδή, την αποτελεσματικότητα.

«Θολό» τοπίο και στη δεξιά ατζέντα

Οι δείκτες με τους οποίους αξιολογούν η κοινή γνώμη για την κυβέρνηση θολώνουν ακόμη και σε προνομιακούς- μέχρι τώρα- τομείς πολιτικής.

Το 71% βρίσκει μη αποτελεσματική πολιτική στο μεταναστευτικό πρόβλημα παρά τα πολύ σκληρά μέτρα που εξήγησε πρόσφατα ο υπ. Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης.

Αλλά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής το 62% πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν προασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.

Και παρότι σε ποσοστό 61% οι πολίτες λένε ότι δεν τους εκφράζει άλλο και το 34% εξακολουθεί να θέλει σταθερότητα εντούτοις όλοι οι δείκτες συνηγορούν ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν οδηγεί πλέον τους αναποφάσιστους με την ίδια ευκολία στην αγκαλιά της Ν.Δ.

«Διαζύγιο με την κοινωνία» βλέπουν αναλυτές

Συγκεκριμένα πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνολική δημοσκοπική εικόνα προσιδιάζει με την κυβέρνηση που βρίσκεται στα πρόθυρα- αν δεν έχει πάρει- διαζυγίου με την κοινωνία.

«Η Ν.Δ με ποσοστό 24% στην Πρόθεση ψήφου σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγνωστών (+ 1,3%) και την πεποίθηση των πολιτών ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική (69%), την αίσθηση ότι η κοινή γνώμη απομακρύνεται παρά συσπειρώνεται γύρω από το κυβερνών κόμμα» εκτιμούν έμπειροι πολιτικοί αναλυτές .

Η συσπείρωση της Ν.Δ. με τα παραπάνω δεδομένα κινείται στο 57% τη στιγμή που το όποιο αισιόδοξο σενάριο -για ποσοστά στην κάλπη άνω του 30%- απαιτείται συσπείρωση άνω του 75%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξανακερδίσει το σύνολο των αναποφασιστών που χάνει από την δεξαμενή των κεντροδεξιών (είναι ένας στους τρεις αναποφάσιστους) . Σενάριο που μοιάζει πολύ δύσκολο και ενώ κυοφορούνται νέα κόμματα.

Ωφελούνται Βελόπουλος- Λατινοπούλου

Επίσης και σε επίπεδο εκλογικής επιρροής η Ν.Δ. έχει πτωτική τάση. Ένα 6% δεξιών ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι ενώ από τη δημοσκοπική πτώση της Ν.Δ. ωφελούνται άμεσα ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που βλέπουν τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν κατά 1,4% και 0,9% αντίστοιχα.

Η γενικότερη εκτίμηση των αναλυτών είναι πως με αυτήν τη δημοσκοπική εικόνα την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές η Ν.Δ. θα συγκέντρωνε ποσοστά πέριξ του 27,5% - 28%. Πολύ κάτω του 30% και με εκλογικό ορίζοντα το πολύ 16 μηνών και ενώ εξάντλησε ένα μεγάλο όπλο της. Τις παροχές.