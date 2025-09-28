Όσα είπε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ.

«Να μην πληρώνουμε με κούρσα εξοπλισμών τις αποτυχίες της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική» δήλωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, στο KONTRA και την εκπομπή «KONTRA 24» με τη Λουκία Γκάτσου, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι είπε: «Η υποκρισία περισσεύει από την κυβέρνηση. Στην αρχή έλεγαν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στη δικαιοσύνη, μετά ότι δεν υπάρχει αίτημα, μετά ο Φλωρίδης είπε ότι άμεσα θα ικανοποιηθεί το αίτημα - κατά τα άλλα δεν παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη - και τελικά έχουμε μια απόφαση που δεν ικανοποιεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει καθαρή θέση, να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Να βγει ο πρωθυπουργός και να το πει. Όπως έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως έκαναν οι άλλοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Όταν ο Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη; Να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας και να μιλήσει ανθρώπινα και να πει να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα ενός χαροκαμένου πατέρα. Ο άνθρωπος ζει ένα δράμα, θα βγει όλη η Ελλάδα στους δρόμους ξανά. Ανθρώπινο είναι το ζήτημα».

Για την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ ανέφερε: «Πάνω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπήρξε η βαριά σκιά του τραμπισμού με αυτές τις αθλιότητες που είπε ο Τραμπ για το διεθνές δίκαιο, για την ΕΕ, για τον ΟΗΕ, ακόμα και για την ίδια την επιστήμη. Όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν καθαρό μέτωπο απέναντι στον τραμπισμό.

Έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μεγάλες δυτικές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία. Ο Μητσοτάκης δεν είπε καν τη λέξη γενοκτονία και η κυβέρνηση συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. Η ομιλία του Μητσοτάκη έγινε μετά το τεράστιο φιάσκο της αναβολής της συνάντησης με τον Ερντογάν. Πολύ φοβάμαι ότι τις αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης θα τις πληρώνουμε με κούρσα εξοπλισμών. Οφείλουμε να πούμε ένα καθαρό όχι στην κούρσα εξοπλισμών που έρχεται ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης στρατηγικής του πιστού και δεδομένου σύμμαχου που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης».