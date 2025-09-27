Στο 55,1% η δημοφιλία του Χάρη Δούκα. Οι Αθηναίοι συμφωνούν με τις παρεμβάσεις του Δήμου.

Δημοσκόπηση για θέματα που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων διενήργησε η Opinion Poll, για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Ζητήθηκε η άποψη των πολιτών της Α' Αθήνας για θέματα που προέκυψαν στον δημόσιο λόγο και την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση, όπως το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας.

Παράλληλα, διερευνήθηκε η δημοφιλία του δημάρχου Αθηναίων όπως και όλων των επικεφαλής των Συνδυασμών της Αντιπολίτευσης, οι επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι προσδοκίες των δημοτών από τον νυν Δήμαρχο σε σχέση με τη θητεία του Κ. Μπακογιάννη και ασφαλώς οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες του Χάρη Δούκα, εντύπωση προκαλεί η συμφωνία με 75,9% έναντι 12,4% με την άποψη να δοθεί και πάλι η Βασιλίσσης Όλγας ξανά στην κυκλοφορία, άποψη που είχε σηματοδοτήσει οξύτατη σύγκρουση Δημοτικής Αρχής Αθήνας - Κυβέρνησης.

Σημαντική υποδοχή συναντούν πρωτοβουλίες όπως:

Το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα του Δήμου για παρεμβάσεις και συμμετοχικές δράσεις αύξησης του Πρασίνου στην Αθήνα, όπως ήδη πραγματοποιούνται στον Λόφο Λαμπράκη, στο Άλσος Ιλισίων Ευελπίδων, στον Λυκαβηττό κ.λ.π. Αντίθετα αρνητικά το αντιμετωπίζουν το 15%.

Το 86.9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών το πρόγραμμα κατεδάφισης 70 επικίνδυνων ετοιμόρροπων για χρόνια κτιρίων σε 21 περιοχές της Αθήνας. Αρνητική άποψη έχει το 10.2%.

Το 89.4% κρίνει θετικά την πρωτοβουλία του Δήμου να απομακρύνει δεκάδες τηλεφωνικούς θαλάμους που εγκαταλελειμμένοι είχαν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης και πρόκλησης ατυχημάτων. Το 6.9% έχει αντίθετη άποψη.

Το 72.4% συμφωνεί με την κάθαρση που επιχειρείται από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, όπως π.χ. με την καταπολέμηση της εγκληματικής οργάνωσης με τα τραπεζοκαθίσματα.

Επίσης, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας εμφανίζει υψηλή δημοφιλία της τάξης του 55,1%, ποσοστό που δείχνει διακομματική αποδοχή. Αρνητική άποψη έχει το 39,7%. Οι θετικές απόψεις για τους επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης είναι: Κ. Μπακογιάννης 31,9% (59,3% αρνητικές), Σοφιανός Νίκος 27,8% (25,6% αρνητικές), Ζαχαριάδης Κ. 22,3% (33.9% αρνητικές), Παπαδάκης Κ. 11,6% (αρνητικές 18,8%), Παπαδοπούλου Ελένη 10% (αρνητικές 17,4%).

Ταυτόχρονα εμφανίζει σημαντικές επιδόσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά: Θεωρείται προσιτός και φιλικός στους δημότες από το 53,8% με αντίθετη άποψη από το 25,3%, γνώστης των προβλημάτων της πόλης από το 53,4% με αντίθετη άποψη από το 38,7%, διεκδικητικός από το 49.8% με αντίθετη άποψη από το 36,8%, με συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες από το 49,7% με αντίθετη άποψη από το 39%, δραστήριος / αποφασιστικός από το 49,3% με αντίθετη άποψη από το 43,4%, με εμπειρία και γνώση διοίκησης από το 44% με αντίθετη άποψη από το 38,1%.

Τα ποσοστά που συγκεντρώνει δείχνουν ότι υπάρχει μια υπερκομματική αποδοχή, όπως φαίνεται και από τη δημοφιλία. Σαν αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρημάτων φαίνεται ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τον Χάρη Δούκα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 48,9% πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη το μέχρι σήμερα έργο του νυν Δημάρχου, ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θητεία του απ' ό,τι είχε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Όσον αφορά τους πολιτικούς συσχετισμούς η ΝΔ με 33,9% στην εκτίμηση ψήφου με διαφορά 21,8% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,1%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 9,3%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,2%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 7,1%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 6,1%, ΜΕΡΑ 25 με 4,8%,ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με 3,3%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 3,1%, ΝΙΚΗ με 2,7%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 2,5%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 2,3%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ.

Στην απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις οι επιδόσεις είναι: Ν.Δ 24.9%, ΠΑΣΟΚ 8.9%, Κ.Κ.Ε 6.8%, ΣΥΡΙΖΑ 5.3%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5.2%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.5%, ΜΕΡΑ 25 3.5%, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2.3%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.8%, ΑΛΛΟ 4.1%, ΑΠΟΧΗ 5.1%, ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ 2.9% , αναποφάσιστοι 18.6%.