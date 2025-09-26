«Είμαστε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, εάν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και εάν η οικονομια συνεχίσει να αναπτύσσεται μπορούμε να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία αλλά στο τέλος ο λαός θα αποφασίσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Bloomberg για κρίσιμα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και για τις προβλέψεις του για τις επόμενες εκλογές. Στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμυνα, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι και η Γερμανία θα στηρίξει την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι η προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και η ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας μέσω συντονισμένων δράσεων στα επόμενα ευρωπαϊκά συμβούλια.

Όπως τόνισε «Πιστεύω ότι τώρα έχει πάλι δυναμική αυτή απόψε και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος και πως η Γερμανία θα αλλάξει κι αυτή απόψε και να συμφωνήσει πόσο αναγκαίο είναι αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός συλλογικός μηχανισμός χρηματοδότησης θα προστατεύει τα κοινά μας συμφέροντα και θα προάγει την άμυνα που θα πρέπει να αποτελέσει την συλλογική προτεραιότητα μας»

«Στοχεύουμε μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής να μειώσουμε το φόρο για την μεσαία τάξη»

Σχετικά με την ελληνική οικονομία, επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, αποτέλεσμα δύσκολων αποφάσεων και μεταρρυθμίσεων. Υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να διανείμει ισότιμα τον πλούτο, να μειώσει τους φόρους για τη μεσαία τάξη και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με απτά αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου. «Είναι πολύ πιθανόν να έχουμε πραγματικό πλεόνασμα και φέτος. Έχουμε περάσει διά πυρός και σιδήρου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξανά περάσουμε τα ίδια. Η οικονομία αναπτύσσεται δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 500.000 από τότε που ανελάβα το αξίωμα του πρωθυπουργού και o πραγματικός στόχος είναι αυτός ο συλλογικός πλούτος, να διανέμεται ισότιμα. Η εστίαση μου τώρα είναι να χρησιμοποιήσω όλο το δημοσιονομικό χώρο που μπορώ να δημιουργήσω, μέσω της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ώστε να μειώσω το φόρο για την μεσαία τάξη. Είναι σημαντικό για εμένα αυτή η συζήτηση να μην περιορίζεται μόνο στους οικονομολόγους που λένε καλά λόγια, αλλά θέλω και ο μέσος Έλληνας να αισθανθεί αυτή την ανάπτυξη. Και μάλιστα από 1η Ιανουαρίου, όταν θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις φόρων θα δουν αύξηση στα εισοδήματα τους» σημείωσε.

Βασικός στόχος, όπως είπε, είναι η αύξηση των μισθών και η προσέγγιση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σε μια περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την κρίση του κόστους ζωής, ο μόνος δρόμος είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με τρόπο δημοσιονομικά βιώσιμο. «Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι την επόμενη χρονιά η χώρα θα βρίσκεται ξανά σε θέση ισχυρής απόδοσης, με τις καλύτερες ημέρες να βρίσκονται μπροστά, καθώς αυτή η πολιτική θα αποφέρει μακροχρόνια οφέλη.

Κριτική για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες έχουν καταστεί υπερβολικά περίπλοκες, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. «Οι Βρυξέλλες έχουνε γίνει ολοένα και πιο περίπλοκες όσον αφορά στην λήψη αποφάσεων.»

«Είναι σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης η Γαλλία και Γερμανία να τα πηγαίνουν καλά»

Αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση στη Γαλλία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πήρε δύσκολες αποφάσεις για τη δημοσιονομική σταθερότητα και τόνισε ότι οι αναταράξεις στις αγορές της Ευρώπης μπορεί να επηρεάσουν και τη χώρα μας. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεργάζεται και να προτάσσει τα συλλογικά συμφέροντα για την οικονομική ανάπτυξη. «Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τις αγορές. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Και πιστεύω ότι σε κάποιο σημείο κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για να βάζω τα οικονομικά τους σε τάξη. Όταν το κάνουν αυτό μπορούν να πουν σε αυτόν τον κύκλο που αναπτύσσει την οικονομία μειώνει τους φόρους και ενισχύει τα εισοδήματα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο αλλά περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και πάρα πολύ επίπονες μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω ότι η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία θα σταθεροποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης η Γαλλία και Γερμανία να τα πηγαίνουν καλά. Θα δεχτουμε 36 εκατομμύρια τουριστών φέτος και αν οι αγορές δεν τα πηγαίνουν καλά τότε θα επηρεαστούμε κι εμείς. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τα ληφθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις.»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της τραπεζικής ένωσης και χαιρέτισε την εξαγορά μεριδίου ελληνικής τράπεζας από την Unicredit, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις δείχνουν εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «Θεωρώ πολύ σημαντικό μια ξένη τράπεζα θέλει να αγοράσει μια ελληνική. Πιστεύω ότι πιστεύεις ελληνική οικονομία. Πιέζω τις τράπεζες να δίνουν μεγαλύτερες πιστώσεις και ενέχυρα σε επιχειρήσεις ούτως ώστε να τα πηγαίνει καλύτερα και όλη η οικονομία. Γενικότερα είμαι υπέρ και είμαι ευτυχής που Uni credit έχει εξασφαλίσει έχει εξαγοράσει ένα σημαντικό μερίδιο ελληνικής τράπεζας.»

«Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία»

Τέλος, σχετικά με πιθανές συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις και ότι εφόσον τηρηθούν οι δεσμεύσεις και η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, υπάρχει προοπτική για απόλυτη πλειοψηφία, αφήνοντας όμως τον τελικό λόγο στον ελληνικό λαό. «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία το έχουμε πετύχει, αυτό δύο φορές. Μάλιστα κάποιοι αμφέβαλλα ότι θα το πετύχουμε αυτό. Πιστεύω ότι αν τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις δεσμεύσεις μας και αν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, αν εργαστούμε πάρα πολύ για να βελτιώσουμε το εθνικό σύστημα υγείας, κάτι που είχα υποσχεθεί το 2023. Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά αν ο λαός αποφάσισε διαφορετικά θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του.»