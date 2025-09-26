«Μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», σχολίασε... χαμογελώντας ο Θ. Καράογλου.

Χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που... κλήθηκαν να καταθέσουν στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τη γραμμή της κυβέρνησης ότι... όλα είναι καλώς καμωμένα.

Καλεσμένος σε εκπομπή του Action24, απάντησε με χιούμορ στην επισήμανση του παρουσιαστή «εδώ καλέσατε μάρτυρες που έχουν πεθάνει».

«Μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», είπε... χαμογελώντας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Ηταν ζωντανοί και με το που έμαθαν ότι τους καλέσατε, πέθαναν;», τον ρώτησε σαστισμένος ο παρουσιαστής, με τον κ. Καράογλου να απαντά: «Δεν το ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι ήταν...».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd23l2vngxld?integrationId=40599y14juihe6ly}