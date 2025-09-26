Απαντώντας στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί εσωστρέφειας, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι «κανένα στέλεχος δεν μπορεί να σιωπά όταν έχει απόψεις και αγωνίες».

Σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ άφησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο Action 24. Ο βουλευτής τόνισε την ανάγκη για «συνέδριο ουσίας» που θα ενεργοποιήσει τη βάση, θα αναδείξει στρατηγική και θα δώσει πειστικές απαντήσεις στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

«Όχι σιωπή στα στελέχη»

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί εσωστρέφειας, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι «κανένα στέλεχος δεν μπορεί να σιωπά όταν έχει απόψεις και αγωνίες».

Ξεκαθάρισε ότι οι θέσεις του δεν αποτελούν αμφισβήτηση του προέδρου, αλλά προσπάθεια ενίσχυσης του κόμματος.

Ζήτημα ανανέωσης

«Μετά το συνέδριο πρέπει να αλλάξουν τα όργανα και κάποια πρόσωπα στην ηγετική ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν αρκούν τα επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλά απαιτείται πειστικό πρόγραμμα που να μπορεί να εφαρμοστεί.

Η ανησυχία για νέα κόμματα

Αναφερόμενος στα σενάρια ίδρυσης νέων κομμάτων, όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού, εξέφρασε φόβους ότι θα μονοπωλήσουν την επικαιρότητα, δυσκολεύοντας την ανάδειξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κριτική σε Τουρκία και Τέμπη

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Γερουλάνος επεσήμανε ότι «η Τουρκία κάνει τη δουλειά της» και διερωτήθηκε πότε θα αναλάβει πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τόνο την καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «κακό σημάδι» και δείγμα δυσλειτουργίας του συστήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2533uhgifl?integrationId=40599y14juihe6ly}