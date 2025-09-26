«Η πολιτική της ΝΔ κυριολεκτικά διαλύει τις ζωές των εργαζομένων, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει άμεσα να φύγει», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η εργασία στην Ελλάδα μετατρέπεται καθημερινά σε ρωσική ρουλέτα», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε μόλις 28 ώρες, τέσσερις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στη δουλειά».

Στη Χάλκη Λάρισας, ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από αλυσοπρίονο.

Στον Πειραιά, ένας 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε πόρτα του Blue Star Chios.

Στη Λάρισα, ένας 70χρονος εργαζόμενος έπεσε από σκάλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Στην Αταλάντη, ένας 53χρονος χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός στο εργοστάσιο όπου δούλευε.

«Δεν είναι η "κακιά στιγμή". Δεν είναι απλώς "ατυχήματα". Είναι μια κανονική ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαρκώς αυξάνει τον χρόνο εργασίας και διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως γρανάζια με μόνο σκοπό τη μεγέθυνση του κέρδους.

»Αντί να πάρει μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο για 13ωρη ημερήσια εργασία. Αντί να ενισχύσει την Επιθεώρηση Εργασίας, την απαξιώνει. Αντί να ακούσει τους εργαζόμενους, διακινεί ψέματα ότι "οι ίδιοι ζητούν το 13ωρο", ενώ παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ακόμα γιατί το αισχρό εργασιακό νομοσχέδιο είναι αντεργατικό.

»Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατέληξε σε απόρριψη του κυβερνητικού σχεδίου από την πλειοψηφία των μελών του, η οποία αποτελεί μια θεσμική καταδίκη που αποκαλύπτει την απομόνωση και την ακραία αντικοινωνική κατεύθυνση της κυβέρνησης.

»Την ίδια στιγμή που η διεθνής συζήτηση είναι για τη μείωση του χρόνου εργασίας, η κα Κεραμέως και η ΝΔ φέρνουν το μεσαίωνα στην πλάτη μας.

»Εμείς όμως δεν θα τους αφήσουμε.

»Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε:

Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με επιστροφή της στο Υπουργείο Εργασίας ως Γενική Γραμματεία.

Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων και μείωση του χρόνου εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ.

Άμεσα μέτρα για το κόστος ζωής όπως η επιβολή πλαφόν στο ρεύμα.

Η πολιτική της ΝΔ κυριολεκτικά διαλύει τις ζωές των εργαζομένων, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει άμεσα να φύγει. Όλες και όλοι στην πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου», καταλήγει η ανακοίνωση.