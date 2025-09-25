Σε ποσοστό 51,2% οι πολίτες συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες, δείχνει η νέα δημοσκόπηση.

Προβάδισμα 12,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση της GPO μετά τη ΔΕΘ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του STAR.

Επανασυσπείρωση της βάσης της γα τη Νέα Δημοκρατία και σταθερά στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό στο 24,7% και 12,3% αντίστοιχα δείχνει η δημοσκόπηση της GPO. Στην πρόθεση ψήφου η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην τρίτη θέση με αμετακίνητο πυρήνα ψηφοφόρων και ποσοστό της τάξης του 9.8% ενώ ακολουθούν με 7,9% ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως κατέγραψε απότομη άνοδο έτσι σημειώνει τώρα απότομη πτώση, αναφέρει ο αναλυτής της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 5,2% ενώ ακολουθούν κάτω από το όριο του 3%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, η Νίκη με 2,3%, 2,1% το Κίνημα Δημοκρατίας 2% το ΜέΡΑ25 και 1,5% η Νέα Αριστερά. Αυτό που «κινείται» είναι το ποσοστό της δεξαμενής των αναποφάσιστων με 16,2%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να το ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Αντίστοιχα, με απόλυτη πλειοψηφία 50,2% οι ψηφοφόροι προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας .

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το ποσοστό της τάξης του 22,6% και άλλο κόμμα επιλέγει το 17,5%.

Τα βασικά προβλήματα

Οι πολίτες κρίνουν με ποσοστό 57,8% την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%. Ο επικεφαλής της GPO κρίνει πως το ποσοστό αυτό πυροδοτήθηκε και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Σε όσους από τους ερωτηθέντες «βγάζουν τον μήνα» οι ψηφοφόροι της ΝΔ καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 40% ένατι του 15%.

Στο ερώτημα αν οι φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών, το 67,5% απάντησε όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απάντησε ναι και μάλλον ναι.