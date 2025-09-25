… για την Ελλάδα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε αποσταθεροποίησης της περιοχής, η ανάγκη για μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία και το πυρηνικά εξοπλισμένο Πακιστάν, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι «η είσοδος της Σαουδικής Αραβίας σε μια τέτοια ‘πυρηνική συμμαχία’ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ένταση με το Ιράν ή το Ισραήλ και να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο εξοπλισμών». Στο άρθρο του στο Dnews αναφέρεται στο ρόλο της Ευρώπης και της χώρας μας, αλλά και στην ανάγκη για μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση που είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ», Σάκης Αρναούτογλου

«Η πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, με στόχο την παροχή προστασίας από το πακιστανικό πυρηνικό οπλοστάσιο, αποτελεί μια εξέλιξη που ξεπερνά τα όρια της Μέσης Ανατολής και αγγίζει άμεσα την Ευρώπη. Η είσοδος της Σαουδικής Αραβίας σε μια τέτοια «πυρηνική συμμαχία» εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ένταση με το Ιράν ή το Ισραήλ και να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο εξοπλισμών. Παράλληλα, διαμορφώνεται μια επικίνδυνη πρακτική που αποδυναμώνει το διεθνές πλαίσιο μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, αφού ένα κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα αποκτά στην πράξη πυρηνική κάλυψη μέσω τρίτης χώρας.

Οι συνέπειες για την Ευρώπη θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα βαριές καθώς μια κρίση στον Κόλπο θα έθετε σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, θα προκαλούσε νέες μεταναστευτικές ροές και θα αύξανε τους κινδύνους τρομοκρατίας και παράνομης διάχυσης τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει θεατής απέναντι σε μια τόσο ανησυχητική εξέλιξη. Οφείλει να ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, να παρέμβει αποφασιστικά στον ΟΗΕ και στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ώστε να αποτραπεί η θεσμοθέτηση παρόμοιων συμμαχιών και να επεξεργαστεί ένα σαφές σχέδιο για την προστασία της ενεργειακής και γεωπολιτικής της σταθερότητας. Για την Ελλάδα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε αποσταθεροποίησης της περιοχής, η ανάγκη για μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Ως Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος τεσσάρων κρίσιμων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζω ότι η προστασία της ασφάλειας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη εξαρτάται από τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, κάτι που απαιτεί αποφασιστικές και συντονισμένες ευρωπαϊκές ενέργειες.

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».