«Θα εισηγηθώ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τη σύμβαση για την απόκτηση μια φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων φρεγάτων Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017B/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» {Belharra} και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Η ομιλία αφορά την επικαιροποίηση των συμβάσεων για την προμήθεια των φρεγατών τύπου «FDI HN» (Belharra) και την εν συνεχεία υποστήριξή τους. Η συγκεκριμένη φρεγάτα αποτελεί σημαντικό μέρος του εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής, ο Ν. Δένδιας τόνισε ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ αποτελεί σήμερα την πιο προηγμένη φρεγάτα στον κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκριτικά με τον αρχικό τύπο Standard 2, η νέα έκδοση φέρει 10 επιπλέον βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας από πρόσφατους πολέμους και την επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα. Μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις είναι η δυνατότητα της φρεγάτας, όπως και των τριών υπόλοιπων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, να φέρει πύραυλο κρουζ με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος πιθανότατα θα είναι ο ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Scalp.