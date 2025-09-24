Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι «κατ’ εντολή του πρωθυπουργού» όπως είπε, για να τον πείσει να σταματήσει την απεργία πείνας.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Σταματάτη, για τον Πάνο Ρούτσι και που συνεχίζει να κάνει απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του παιδιού του χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Επιχειρήσατε να επηρεάσετε έναν γονιό, προσπαθήσατε να τον επηρεάσετε λέγοντάς του ότι εσείς ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του, τι ξέρετε εσείς; Τι ξέρει ο κ. Μητσοτάκης που δεν ξέρει ο πατέρας;», διερωτήθηκε, μιλώντας για «βρώμικη αποστολή».

«Ένας ήρωας πατέρας βγαίνει μπροστά την ώρα που κυβέρνηση αρνείται την εκταφή, βάζοντας εντεταλμένους δικαστικούς να απαντούν», τόνισε ενώ έστρεψε τα πυρά της προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου λέγοντας πως «χθες κουνούσε το δάκτυλο στον πατέρα που ζητάει εκταφή της σορού του παιδιού του».

Απαντώντας, ο Γιώργος Σταμάτης παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, «όχι εν κρυπτώ» όπως είπε. «Δε θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάσει το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου», επισήμανε και κάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σταματήσει να σπιλώνει τη ΝΔ.