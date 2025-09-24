«Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Ακυρώθηκε οριστικά η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε από τη Νέα Υόρκη ανώτατη κυβερνητική πηγή.

«Κατα την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πούν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε από τη Νέα Υόρκη ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Απαντώντας παράλληλα στο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet ότι το ραντεβού ματαιώθηκε με πρωτοβουλία της Τουρκίας λόγω της διαρροής του από την ελληνική πλευρά, η ίδια ανώτατη πηγή αντέτεινε ότι «το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο».

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές πως η προγραμματισμένη για τις 21:00 συνάντηση των δύο ηγετών αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Τούρκου προέδρου. Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας χθες στο ΟΝΕ έσπευσε επίσης να χαράξει και τη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης στην οριστική ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν. «Έστω ότι η Τουρκία ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση, οι θέσεις μας, ενοχλούν;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα έθετε στον Τούρκο πρόεδρο ζήτημα άρσης του casus belli ως προυποθεση ένταξης της Τουρκίας στο SAFE.

Σημειωτέον ότι η τουρκική εφημερίδα Millyet έριξε στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος δεν είχε να κάνει με τη συμμετοχή Ερντογάν στη διάσκεψη υπό Τραμπ για τη Γάζα.

Αλλά, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, διότι η τουρκική πλευρά ενοχλήθηκε επειδή η Αθήνα έσπευσε να ανακοινώσει πρόωρα το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ υποτίθεται είχε συμφωνηθεί να γίνει πρώτα συνάντηση και να δημοσιοποιηθεί εκ των υστέρων.