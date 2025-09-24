Οι δύο ισχυρότεροι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος, χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους και με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, ασκούν κριτική σε κεντρικές επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά τις εσωκομματικές εκλογές και γι αυτό έχει σημασία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε ανοιχτό συνέδριο που θα επικυρώσει απόφαση για τον αποκλεισμό μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, θέτοντας, δηλαδή, θέμα αλλαγής του τρόπου διαμόρφωσης της στρατηγικής, ώστε να λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις μέσα από συλλογικές διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές.

Λίγες μέρες μετά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία, επέκρινε την αδρανοποίηση των κομματικών οργάνων, σημειώνοντας ότι αν τους επόμενους δύο μήνες "δεν κουνηθεί η βελόνα", μετά θα είναι αργά για να διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ εκλογική νίκη. Σε επόμενη συνέντευξή του, διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί την ηγεσία ούτε θέτει κάποια προθεσμία, τονίζοντας ότι προέχει η στήριξη του προγράμματος.

Όμως, η εντύπωση ότι έστειλε μήνυμα στην ηγεσία είχε δημιουργηθεί και επειδή υπάρχει το ηχητικό, η "Ομάδα Αλήθειας" της ΝΔ το αξιοποίησε με τον συνήθη τρόπο για να ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ξαφνιάστηκαν ειδικά με την παρέμβαση του βουλευτή Α Αθήνας Παύλου Γερουλάνου, γιατί μέχρι τώρα απέφευγε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απόσταση από την ηγεσία, ενώ, αντίθετα, ο Χάρης Δούκας θεωρείται "συνήθης ύποπτος".

Αλλωστε, το θέμα της αδρανοποίησης των κομματικών οργάνων που έθεσε απασχολεί πολλούς στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ενδεικτό ότι αμέσως αντέδρασε ο Χάρης Καστανίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που δεν συνεδρίασε ποτέ μετά τις εσωκομματικές εκλογές, θυμίζοντας ότι ούτε καν το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο (με διορισμένα μέλη από τον πρόεδρο) δεν συνεδριάζει, ενώ η ΚΟΕΣ έχει γραμματέα αλλά όχι και μέλη.

Μια μέρα πριν, είχε γίνει γνωστή η δημιουργία ενός προοδευτικού think tank, στο οποίο έχει κεντρικό ρόλο ο Φίλιππος Σαχινίδης, επίσης εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει de facto καταργηθεί.

Η απάντηση Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο Action 24 (στον Σ. Κοτρώτσο) έδειξε θυμό: «Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά έχουν απαντηθεί ήδη». Και αναφερόμενος στον Χάρη Δούκα θύμισε ότι «η απόφαση ότι μονόδρομος είναι η νίκη απέναντι στη ΝΔ έχει ήδη παρθεί και από εμένα και από τα όργανα του κόμματος».

Απευθυνόμενος στον Π. Γερουλάνο, τόνισε:

«Όλο το καλοκαίρι στο ΠΑΣΟΚ δούλεψαν 34 πολιτικοί τομείς. Εκατοντάδες άνθρωποι, για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο με μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, ένα πρόγραμμα που αλλάζει την μεγάλη πίεση των έμμεσων φόρων. Άρα αυτοί που δούλεψαν δεν είναι άνθρωποι πέρα από το ΠΑΣΟΚ είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η δομή μας, τα όργανά μας».

Η κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πάντως, είναι χειρότερη από όσο φαίνεται προς τα έξω. Αρκετοί είναι τόσο καχύποπτοι απέναντι στην ηγεσία που πιστεύουν ότι το συνέδριο θα αναβάλεται διαρκώς μέχρι να προκηρυχθούν εθνικές εκλογές. Το βασικό τους επιχείρημα είναι η καθυστέρηση στη στελέχωση της ΚΟΕΣ που την θεωρούν σκόπιμη και ενταγμένη σε μια συνολικότερη παρελκυστική τακτική.

Ακόμη περισσότεροι θεωρούν ότι οι αποφάσεις παίρνονται σε έναν στενό κύκλο γύρω από τον πρόεδρο, στελεχών της απόλυτης επιρροής του, και ότι αυτό αποτελεί κεντρική επιλογή του, την οποία δεν πρόκειται να επανεξετάσει.

Το βέβαιο είναι ότι τη μέρα που παρουσιάστηκε από την αρμόδια τομεάρχη Μιλένα Αποστολάκη μια συγκροτημένη και προσεκτικά επεξεργασμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ο προγραμματικός λόγος επισκιάστηκε από τον εσωκομματικό θόρυβο και αυτό, κατά κοινή εκτίμηση, αποτελεί συνταγή συρρίκνωσης.