«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι σπαρακτικό και βαθιά δίκαιο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Δεν μπορεί να γίνει δίκαιη δίκη χωρίς να υπάρχουν τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία. Εμείς, ως Νέα Αριστερά, καταθέτουμε τροπολογία για να μπορέσει να γίνει η εκταφή, για να πάρουν οι άνθρωποι τις απαντήσεις τους και η Δικαιοσύνη τα στοιχεία που χρειάζεται για μία δίκαιη δίκη», πρόσθεσε στο Mega News.

Σε δεύτερη συνέντευξή της, στον «Real FM 97,8», η κ. Αχτσιόγλου τόνισε για τα μέτρα της ΔΕΘ ότι «εδώ και 6 χρόνια το μοτίβο είναι σταθερό. Όλη τη χρονιά η κυβέρνηση μαζεύει χρήματα με την υπερφορολόγηση των χαμηλών στρωμάτων, κυρίως μέσω των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ. Μετά από αυτή την αφαίμαξη έρχεται ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα μέρος της και ζητά συγχαρητήρια».

Σημείωσε, επίσης, ότι «το πλεόνασμα φέτος είναι, μέχρι στιγμής, 8,7 δισ. και ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα 1,7 δισ. Δηλαδή πήρε 5 από τους πολίτες και επιστρέφει το 1. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ευνοούνται πολύ περισσότερο τα ανώτερα εισοδήματα, από τη φορολογική παρέμβαση. Το τρίτο πρόβλημα αφορά τα ενοίκια, όπου κάνει μεγάλη φοροελάφρυνση σε όσους εισπράττουν από 12.000 έως 24.000 ευρώ -έχουν δηλαδή μία σοβαρή, μεγάλη περιουσία- και δεν κάνει τίποτα για κάποιον που νοικιάζει ένα διαμέρισμα με 300-400 ευρώ. Είναι στοχευμένα μέτρα σε ανώτερα εισοδήματα και περιουσίες. Δεν βοηθούν καθόλου όσους είναι πέριξ του αφορολόγητου και ελάχιστα τα χαμηλά προς μεσαία εισοδήματα. Δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, που έχει οδηγήσει σε οικονομική αφαίμαξη τα λαϊκά στρώματα».

Για το εργασιακό νομοσχέδιο υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση λέει στον εργαζόμενο: Ξέχνα ότι θα δουλεύεις 8ωρο και θα επιβιώνεις ικανοποιητικά, πρέπει να δουλεύεις 13ωρο, πρέπει να εξαντλείσαι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του και την οικογενειακή του ζωή. Η συνολική πολιτική της ΝΔ καθιστά το 13ωρο έναν εξαναγκασμό».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη διάταξη του νομοσχεδίου για τις fast track προσλήψεις και απολύσεις, αναφέροντας ότι «ένας εργοδότης, π.χ. στην εστίαση, θα παίρνει έναν εργαζόμενο για ένα διήμερο, θα τον τεντώνει στη δουλειά 13 ώρες και θα τον απολύει τη Δευτέρα. Αυτό οδηγεί σε διάλυση της ζωής του εργαζόμενου, ενώ οι εργοδότες αντί για σταθερές προσλήψεις πλήρους εργασίας θα επιλέγουν το λάστιχο των fast track προσλήψεων και απολύσεων».

Επισήμανε, τέλος, ότι «για πολιτική αλλαγή χρειάζεται συσπείρωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Οποιοσδήποτε σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, θα πρέπει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση του μετώπου, με σαφείς θέσεις υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους, της ειρήνης».