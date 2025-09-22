«Η λεγόμενη "επένδυση στη δημόσια παιδεία" δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κανονικοποίηση των σχολείων δύο ταχυτήτων», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Ωνάσειο Σχολείο στο Περιστέρι, πανηγύρισε για μια ακόμα "μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα". Όμως πίσω από τα χαμόγελα και τις κορδέλες κρύβεται η πραγματικότητα: η κυβέρνηση της ΝΔ οικοδομεί βήμα-βήμα ένα κατακερματισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου οι μαθητές χωρίζονται σε προνομιούχους και μη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η λεγόμενη "επένδυση στη δημόσια παιδεία" δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κανονικοποίηση των σχολείων δύο ταχυτήτων: Από τη μία σχολεία-'βιτρίνες", ανακαινισμένα με ιδιωτικά κονδύλια, και από την άλλη η πλειοψηφία των δημόσιων σχολείων, εγκαταλελειμμένα, χωρίς δασκάλους και καθηγητές, χωρίς θέρμανση, χωρίς υποδομές. Αντί να καλύψει τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, να αναβαθμίσει όλα τα δημόσια σχολεία και να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, η ΝΔ προωθεί το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης και της εξάρτησης από ιδρύματα και χορηγούς οργανώνοντας φιέστες διαφήμισής τους. Ένα μοντέλο που υπονομεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης και αφήνει πίσω τα χιλιάδες παιδιά.

»Την ίδια στιγμή, η αιφνιδιαστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για "κόφτη" στη φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Σχολείο προκαλεί αναβρασμό σε πολλά σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Η εγκύκλιος, που στάλθηκε χωρίς προειδοποίηση, αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες οικογένειες, ενώ οι διευθυντές/ντριες των σχολείων εκφράζουν δημόσια την ανησυχία τους για απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.

»Πλέον, η προτεραιότητα στη φοίτηση στο Ολοήμερο θα καθορίζεται με βάση:

•⁠ ⁠Εάν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες εργάζονται ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες

•⁠ ⁠Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος

•⁠ ⁠Αν τα παιδιά ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

»Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται μικρά, ευέλικτα τμήματα με ελάχιστους μαθητές, ώστε να μην χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, σε βάρος του προγραμματισμού των γονέων και της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στο Ολοήμερο.

Για τη Νέα Αριστερά, η παιδεία δεν μπορεί να είναι πεδίο προβολής ιδρυμάτων ή γραφειοκρατικών πειραματισμών.

Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων. Και αυτό σημαίνει:

•⁠ ⁠Δημόσια, δωρεάν και ενιαία εκπαίδευση για κάθε παιδί.

•⁠ ⁠Σχολεία που εγγυώνται την ισότητα, όχι σχολεία δύο ταχυτήτων.

•⁠ ⁠Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, σύγχρονες υποδομές σε όλα τα σχολεία.

Η αληθινή επένδυση στη δημόσια παιδεία δεν είναι να την παραδίδεις σε ιδρύματα και χορηγούς, αλλά να τη στηρίζεις με τους πόρους του κράτους, με σχέδιο και με όραμα για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς».