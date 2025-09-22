Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι η Μιλένα Αποστολάκη υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδ. Χρέους, ο Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές (Αίθουσα Τύπου, Χαριλάου Τρικούπη 50).

