Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε η ίδια, πέφτοντας σε χαντάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, κοντά στο Λαύριο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου.

Περαστικός που είδε το συμβάν κάλεσε την Αστυνομία και περιπολικό έσπευσε στο σημείο και κατέγραψε το συμβάν.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν τραυματίστηκε και δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο.