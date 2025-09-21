Τι δήλωσε για τη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά.

Ο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στο ACTION24 αναφέρθηκε στις ενωτικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται, ώστε η ΝΔ να έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος τόνισε ότι: «κοινοβουλευτική συνεργασία με την Νέα Αριστερά έχει ήδη αργήσει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να είχε γίνει. Υπήρξαν δυσκολίες και συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες. Έγιναν όμως και θετικά βήματα πριν το καλοκαίρι, με την κοινή πρόταση για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κοινή τροπολογία για τη 13η σύνταξη, με μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούσαν τη Γάζα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μονόδρομος η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σενάριο το οποίο ενοχλεί την κυβέρνηση».

Αναλυτικά όσα επεσήμανε:

«Για να μην ξεχνάμε την πρόσφατη ιστορία του τόπου, τη χώρα την οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια η κυβέρνηση της ΝΔ και την έβγαλε από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μαθήματα δημοσιονομικής σύνεσης ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δέχεται από κανέναν.

Η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ΔΕΘ δεν είναι μια αντιπαράθεση διαφορετικών μέτρων και ποσών. Είναι αντιπαράθεση διαφορετικών πολιτικών επιλογών. Ο μηδενισμός του ΦΠΑ για ένα χρόνο, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κόστος 1,8 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, αν φορολογηθούν τα μερίσματα στην κλίμακα του εισοδήματος, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα οποία ήταν 5 δισεκατομμύρια το 2025, τα έσοδα για το κράτος, με βάση υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι 1,9 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην πάρει το κράτος αυτά τα φορολογικά έσοδα από τους πλούσιους και να τα παίρνει μέσα από το ΦΠΑ, που επιβαρύνει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία; Άρα είναι θέμα μείγματος πολιτικής, δεν είναι θέμα περαιτέρω επιβάρυνσης του δημόσιου ταμείου.

Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία ενισχύει τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Από τα οφέλη της ανάπτυξης επωφελούνται υπέρμετρα οι λίγοι, και κάθε τόσο, από τα υπερπλεονάσματα, έρχεται να δίνει λίγα λίγα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ανά διαστήματα. Είναι το γνωστό trickle-down economics του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει.

Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι στον 7ο χρόνο και έχει φθορά και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Από το 41% έχει πέσει στο 25% στις δημοσκοπήσεις. Έχει καταρρεύσει η ΝΔ και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατή εναλλακτική διακυβέρνησης γιατί έχουμε ένα δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι μπορεί να χτυπήσει τη ΝΔ -υποδύεται, στην πραγματικότητα αξιωματική αντιπολίτευση- και από εκεί και πέρα έναν απόλυτο κατακερματισμό.

Αυτός ο κατακερματισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενωτικές, συνθετικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει αντίπαλος απέναντι στη ΝΔ. Μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος. Με μεγάλη γενναιότητα και υπευθυνότητα έχουμε αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση».