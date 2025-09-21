«Η κυβέρνηση θα απολογηθεί, Θέλει δεν θέλει» τονίζει.

Στα τρέχονται πολιτικοκοινωνικά ζητήματα αναφέρθηκε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Κύριε Μητσοτάκη, οφείλετε να απαντήστε επιτέλους: Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους όπως επιτάσσει η ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του 2015; Θα ψηφίσει η Ελλάδα τις έστω ήπιες και αργοπορημένες κυρώσεις που προτείνει η Κομισιόν σε βάρος του Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα;» τόνισε αναφορικά με τη Γάζα.

Αναφερόμενος επίσης, στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Για να μην κοροϊδευόμαστε, τα λεφτά που διοχετεύτηκαν παράνομα στα «δικά τους παιδιά» δεν πρόκειται να επιστρέψουν στους αγρότες που τα δικαιούνταν. Αν και όποτε επιστραφούν θα επιστραφούν στα ταμεία της ΕΕ. Η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα. Υπάρχει κίνδυνος για πάγωμα των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, όπως αποκαλύπτει το Politico. Για αυτό το τελευταίο, αύριο καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυβέρνηση θα απολογηθεί. Θέλει δεν θέλει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1.⁠ ⁠Η χυδαιότητα στην εξουσία

Την Πέμπτη στη Βουλή ο κύριος Φλωρίδης μας θύμισε ποιοι μας κυβερνούν: άνθρωποι που μέσα στην αλαζονεία τους ξεπερνούν κάθε ηθικό φραγμό.

Τον κάλεσα να βγούμε έξω από τη Βουλή και να πάμε να ακούσει ο ίδιος τον Πάνο Ρούτσι. Τον τραγικό πατέρα που κάνει απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του.

Πώς απάντησε ο κύριος Φλωρίδης; Χαχανίζοντας από τα υπουργικά έδρανα...

Έτσι απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο αίτημα αυτού του πατέρα για απόδοση δικαιοσύνης.

Του ζήτησα να καταδικάσει την τραμπική δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν «αναγνωρίζει» (!) το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τι απάντησε ο κύριος Φλωρίδης; Με μια απίστευτη χυδαιότητα για τη γενοκτονία των Ποντίων!

Καμία αυταπάτη. Αυτό το καθεστώς, ένα συνονθύλευμα εμμονικών νοεφιλελεύθερων, περιφερόμενων ακροκεντρώων και επικίνδυνων τραμπικών, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία.

Πρέπει να χάσει τις επόμενες εκλογές. Τελεία και παύλα.

2.⁠ ⁠Η κατάσταση των πραγμάτων

Η πολιτική δεν είναι καφενείο συζητήσεων. Είναι πράξη.

Η Νέα Αριστερά από πέρσι είπε το σωστό: Λαϊκό Μέτωπο απέναντι στη Δεξιά και στην Ακροδεξιά.

Πια το καταλαβαίνουν όλοι.

Μόνο η ενότητα, η υπέρβαση των περιχαρακώσεων, των μικρόκοσμων και των μικροφιλοδοξιών και η κατάρτιση ενός προγράμματος με αιχμές και κοινωνικές αναφορές μπορεί να κινητοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που οργίζονται με τη Δεξιά και έχουν απογοητευτεί από την αναβλητικότητα της Αριστεράς.

Στη σημερινή συνέντευξή μου στην Αυγή, μιλάω για την ανάγκη δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πόλου, μιας στρατηγικής και ενός συνεκτικού σχεδίου που θα απαντάει στα επιτακτικά διλήμματα της εποχής μας.

Φτάνει με τα μισόλογα και τις υπεκφυγές.

Να προχωρήσουμε όσοι και όσες συμφωνούμε στη στρατηγική απάντηση.

Για τον πόλο της Αριστεράς απέναντι στη Δεξιά. Σήμερα.

3.⁠ Πες την με το όνομά της: Γενοκτονία!

Η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα καταρρίπτει και τα τελευταία επιχειρήματα των υποστηρικτών του Νετανιάχου. Μπορεί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά εξυμνώντας το Ισραήλ, αλλά πια αυτό είναι στη σφαίρα της ιδεοληπτικής γραφικότητας.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η μάχη είναι αλλού: αν θα υπάρξει αποφασιστική επιβολή κυρώσεων στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Κύριε Μητσοτάκη:

Στη συνέντευξή σας στον κ. Χατζηνικολάου είπατε ότι ο όρος «γενοκτονία» σάς πέφτει «βαρύς».

Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί σε live μετάδοση την φρικιαστική εξολόθρευση ενός ολόκληρου λαού! Ντροπή, πραγματικά!

Κύριε Μητσοτάκη, οφείλετε να απαντήστε επιτέλους:

• Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους όπως επιτάσσει η ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του 2015;

• Θα ψηφίσει η Ελλάδα τις έστω ήπιες και αργοπορημένες κυρώσεις που προτείνει η Κομισιόν σε βάρος του Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα;

• Ποια στάση θα κρατήσει η Ελλάδα στην επικείμενη 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ;

4.⁠ ΟΠΕΚΕΠΕ: διάλυση του αγροτικού τομέα και ακρίβεια

Η ΝΔ επιχειρεί μια ακόμα συγκάλυψη, με μια νέα Εξεταστική Επιτροπή – παρωδία. Που καλεί για μάρτυρες ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τον μάταιο αυτό κόσμο εδώ και χρόνια ή υπουργούς προ δεκαετίας και με θητεία ενός μήνα

Και την ίδια ώρα οι τιμές στη λαϊκή έχουν ξεφύγει.

Τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτό που νιώθουμε όταν κοιτάμε τα τελάρα: οι τιμές στα φρούτα τον Αύγουστο αυξήθηκαν 11,6%. Και η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό: 3,1% (από 2,5%) για το 2025.

Που σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Πέραν όλων των άλλων, το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα, που θα έπρεπε να είναι ανάχωμα στην ακρίβεια.

Για να μην κοροϊδευόμαστε:

- τα λεφτά που διοχετεύτηκαν παράνομα στα «δικά τους παιδιά» δεν πρόκειται να επιστρέψουν στους αγρότες που τα δικαιούνταν. Αν και όποτε επιστραφούν θα επιστραφούν στα ταμεία της ΕΕ. Η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα

- υπάρχει κίνδυνος για πάγωμα των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Για αυτό το τελευταίο, αύριο καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυβέρνηση θα απολογηθεί. Θέλει δεν θέλει.

ΥΓ: την Πέμπτη βρέθηκα στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στην κεφαλή της πορείας, όπως πάντα, η αντιφασίστρια Μάγδα.

Θυμήθηκα την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί: στο κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπου εργάζεται για να μην μείνει κανείς συμπολίτης της δίχως ένα πιάτο φαγητό.

Έτσι απαντάμε εμείς στον φασισμό: με δράση και περηφάνεια για έναν κόσμο αξιοπρέπειας και ισότητας».