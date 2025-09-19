«Απαράδεκτη» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, τονίζει το ΥΠΕΞ.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, δίχως να αναφέρει ότι αυτή έγινε από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όποια παραβίαση συνόρων είναι απαράδεκτη, υπογραμμίζει σε ανάρτηση το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους Εσθονούς.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών για την Εσθονία

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση συνόρων χωρών, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας».

{https://x.com/GreeceMFA/status/1969115285127823820}