«Η σημερινή μας επίσκεψη στη Θεσσαλία και στον νομό Λαρίσης έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη μεγάλη επέκταση και τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Υπάρχει βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας που δείχνει την αδυναμία της Πολιτείας και του σχεδίου της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η απαίτησή μας είναι πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει έλλειμμα στην κτηνοτροφική λειτουργία. Άρα, η Πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που έχει στις αποζημιώσεις. Να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι δέκα ημερών, αλλά χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση που να στηρίζεται στην επιστήμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κτηνιάτρους και ισχυρή στήριξη της βιοασφάλειας και όλων των εργαλείων που πρέπει να έχουν δίπλα τους οι κτηνοτρόφοι. Και σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν μέτρα από τώρα για να μην αμφισβητηθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

»Έχουμε σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι έχει η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είναι εργαλεία ενός επικοινωνιακού σχεδίου όλα αυτά που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής.

»Χωρίς να υπάρχει ισχυρή στήριξη, με διπλασιασμό των κτηνιάτρων και οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, δεν μπορεί ένα τέτοιο σχέδιο να εφαρμοστεί.

»Θα ενημερωθούμε από την Περιφέρεια και την Κτηνιατρική Υπηρεσία, θα δούμε τους κτηνοτρόφους και στη συνέντευξη Τύπου θα σας παρουσιάσω ένα συνολικό σχέδιο που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει με βάση την επιστήμη αλλά και τις ανάγκες της χώρας», καταλήγει η δήλωση του κ. Φάμελλου.