Τα τρία καίρια ερωτήματα που θέτει στον πρωθυπουργό ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό κατέθεσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την δραματική κατάσταση στη Γάζα και την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Ο κ. Κουτσούμπας ρωτά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη:

- «Ποιες ενεργητικές πρωτοβουλίες θα πάρει η Ελλάδα - και με την ειδική υποχρέωση που έχει πλέον ως μη μόνιμο μέλος του Ασφαλείας του ΟΗΕ - για να καταδικαστεί κατηγορηματικά κι ανεπιφύλακτα η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και για να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις δολοφονικές επιχειρήσεις.

- Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ.

- Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από την έναρξη του μεγαλύτερου εγκλήματος του 21ου αιώνα, από τότε δηλαδή που το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο εκτοπισμού κι εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, με σφοδρούς και πολύνεκρους βομβαρδισμούς, με την καταστροφή κρίσιμων υποδομών, όπως οι δομές υγείας, με τον αποκλεισμό ακόμη και ανθρωπιστικής βοήθειας οδηγώντας τον Παλαιστινιακό λαό σε λιμό, με πρόσχημα "το δικαίωμα στην αυτοάμυνα" και αξιοποιώντας την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβρη του 2023.

Το σχέδιο αυτό που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε 65.000 νεκρούς, 165.000 τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχος πληθυσμός, περνάει τώρα στην τελική φάση του εγκλήματος, με την επιχείρηση κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, με την ονομασία "Άρμα του Γεδεών Β"».

Η επιχείρηση αυτή έχει τη στήριξη των συμμάχων του Ισραήλ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, όσο κι αν η τελευταία, κάτω και από την κατακραυγή των λαών, προσπαθεί να εμφανιστεί ότι αντιδρά μέσα από κυρώσεις-χάδι στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι προβάλλουν με κυνισμό τα επενδυτικά σχέδια για τη Γάζα, μιλώντας για "φλέβα χρυσού" κι αποδεικνύοντας με τον πιο ωμό τρόπο, πόσο ψεύτικα ήταν τα προσχήματα περί "αυτοάμυνας" που αξιοποίησαν και υιοθέτησε εξαρχής και φανατικά η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που αρνείται πεισματικά να καταδικάσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η κυβέρνηση του Ισραήλ, ευρισκόμενη μονίμως στη λάθος πλευρά της Ιστορίας, είναι πλέον σε καταφανώς απόλυτη αντίθεση με τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όλων των λαών του κόσμου. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ιστορικές ευθύνες, όχι μόνο γιατί αρνείται να καταδικάσει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, την οποία αναγνωρίζει πλέον και ο ΟΗΕ, αλλά και γιατί εξελίσσεται σε βασικό συνήγορο του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ υπερασπιζόμενη τη “στρατηγική συμμαχία” με αυτό. Φτάνει στο σημείο να κολλάει τη "ρετσινιά" του "αντισημιτισμού" στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης και να ενεργοποιεί τον λεγόμενο "αντιρατσιστικό" νόμο για την καταστολή τους. Ενώ γνωρίζει ότι μέσα και στο ίδιο το Ισραήλ υπάρχουν δυνάμεις, κόμματα, όπως το ΚΚ Ισραήλ, και κινήματα που καταδικάζουν τη γενοκτονία και υφίστανται διώξεις.

Τα "δύο μέτρα και δύο σταθμά", η αναβάθμιση της στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας και συνολικά η στήριξη στο κράτος-κατακτητή του Ισραήλ, για να διατηρηθούν οι στρατηγικές συμμαχίες, τα ενεργειακά και άλλα σχέδια της άρχουσας τάξης, δεν απηχούν τις απόψεις του λαού, των εργαζομένων και της νεολαίας, που εξαρχής έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό και το δικαίωμά του να έχει τη δική του πατρίδα.

Για το ζήτημα αυτό, άλλωστε, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του ελληνικού κοινοβουλίου για την άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για μια απόφαση που εδώ και δέκα χρόνια αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Για τους παραπάνω λόγους, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Πρωθυπουργός:

